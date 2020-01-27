千唾百罵，載辱歸來，大年初一大家終於見到特首林鄭月娥露面，以為有甚麼防疫撒手鐧等她回來才公布，怎料又是大講「肺話」。

「無限期暫停來往武漢的航班及高鐵，直至疫情明顯受控」，這招聽起來嚇到人，實則笑死人，全世界都知道，武漢早已封城，停止航班及高鐵，甚至私家車都停駛，阻止疫情擴散，現在找甚麼交通工具來香港？難道是穿梭機？甚至有人嫌封城封得太慢，等你林鄭下令就死得人多了，拖到此刻才出招，不但慢十拍，而且沒有實際意義，應該是在武漢封城前實施，但當時她還身在瑞士，擦鞋下屬沒有主張，萬大事都要待她回來發號施令吧！等等等，等到帶病者走入香港播毒，林鄭及政府要負最大責任，還要出虛招愚弄公眾，太低估市民智慧了。而且有很多武漢人流竄各地，可以經其他地方的高鐵來港，林鄭有膽宣布武漢人不准入境嗎？

林鄭所謂一系列防疫措施都是本報及衞生專家一早提出的建議，像千呼萬喚，終於擴大內地人入境健康申報至所有口岸，但就沒有說明申報後會如何處理懷疑患者，是拒絕入境或是即時隔離？違者有任何懲罰？無阻嚇性的把關，你以為人家會遵守嗎？

香港已被譏為「裙腳仔」，樣樣都要靠中央奶水，政府還要致函國務院，要求確保供應口罩，實在情何以堪。內地現在水深火熱，自顧不暇，一片搶購口罩潮，特區政府竟添煩添亂，丟盡市民的架。擁有萬億元計儲備，國際金融中心，香港是否窮途末路，口罩都要向內地乞討？事到如今，政府仍沒有建議戴口罩，林鄭強調與《禁蒙面法》無關，但同場的港大醫學院院長梁卓偉卻呼籲市民戴口罩，甚至無近視的人亦可配平光眼鏡以抵擋飛沫傳播，可見病毒傳播無孔不入。政府既然不聽專家意見，叫他出來撐場做甚麼？市民又可以相信誰？