有關武漢肺炎疫情的消息傳播甚多，打開WhatsApp或微信，各群組討論的都是相同話題，各種專家意見特多，甚至同一消息報道都在不斷循環。大家眾說紛紜，其中最惹人矚目的，是香港有醫護團體要求特區政府針對來往內地人員封關，否則號召醫護人員全面大罷工。

武漢肺炎病源來自武漢，特區政府已宣布停止來往香港和武漢的飛機及高鐵列車交通，基本上已實行病毒源頭封鎖了。只不過武漢宣布封城在先，比香港早切斷對外的水陸空交通，故此香港特區政府的停止兩地交通，只算是後知後覺。

特區政府在年初一宣布的緊急措施，包括加強出入境管制和健康申報、騰出更多醫療設備和人員先作準備、對懷疑個案全面隔離、全港學校延長春節假期、高調取消一切人多聚集的活動，都算是積極回應，相信對遏止人傳人式內部感染有很大幫助。

至於醫護團體要求的針對內地全面封關又是否有效呢？

似乎爭論的來源是來自幾位專家的不同意見。要求針對內地全面封關的，是港大感染及傳染病中心總監何栢良，他認為封關是上策，更是單一及最有效的措施。等疫情穩定，有足夠口罩及火酒搓手液供市民用，全線落實其他防疫措施，才能慢慢放寬。

持不同意見的是港大公共衞生醫學講座教授梁卓偉、港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌等專家，他們認為針對內地全面封關不是正確及可行方法，他們主張現階段最有效的措施是香港內部遏制。特區政府現今採納的專家意見是後者的建議。

何栢良建議針對內地人員來往封關當然有其理據，但細心分析卻顯得不切實際。主要原因是香港與內地不少地區城市的交往頻密，人數眾多，牽涉到龐大物資及人流，一旦封關，平日需要因公事私務來往兩地的人員應如何處理？兩地的物資運送是否需要切斷？一旦切斷兩地人流物流，香港的日常生活必需品如食物和食水的供應，又如何解決呢？就算不理會香港與內地經濟活動中斷帶來的損失，單單物資供應一項已無法解決。

武漢肺炎擴散其實已有席捲全球之勢，香港鄰近國家地區，如泰國、新加坡、馬來西亞、台灣、澳門等地，都已出現證實感染個案，遠如南韓、日本、澳洲、法國、美國也有證實感染案例。香港對這些受到感染的國家地區是否也應一律封關呢？如果受感染國家地區再擴大，香港又是否應效法武漢，停止全城活動，出動最後一招，索性封城？