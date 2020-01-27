一樣米養百樣人，一場瘟疫兩種人性。正當坊間傳出影星古天樂豪捐一千萬元予武漢購買醫療物資之際，本港一個公院醫護組織繼續密鑼緊鼓搞罷工，聲稱二月三日是最後通牒，倘醫管局不回應「五大訴求」，便只會提供有限度緊急服務。所謂五大訴求是甚麼呢？無非又是要政府封關禁止所有內地人入境，美其名曰確保病毒不會在醫院及社區散播，其實又是反中仇共以至港獨那一套。

誠然，港府防疫措施後知後覺，表現差勁，連提升最高應變級別也拖延多日才落實，但看該組織的五大訴求，當局大部分都已經做了，例如「提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護」一項，包括「應該入住指定宿舍自我隔離」，當局便擬改裝房署未入伙的粉嶺公屋予醫護人員作臨時宿舍。另有「港府呼籲全民戴口罩」的訴求，但疫情來襲，戴口罩是常識，是否需要如三歲小孩一樣，乜都靠廢官提醒？

說到底，眾多訴求只是掩眼法，核心只有一個，就是要閉關鎖港，將香港完全獨立於內地。然而一如黑暴高喊香港獨立一樣，到底要如何獨立，獨立後如何維持繁榮穩定，統統付之闕如。這班黑醫護一味民粹式大叫封關，到底如何執行，封關又有甚麼後果，他們置之不理。正如港大醫學院院長梁卓偉所說，回歸以來香港經歷過禽流感、沙士、豬流感等大型疫情，從來沒有封關，連世衞都不將武漢疫情列為國際關注公共衞生緊急事件，又不建議任何邊境限制措施，完全是出於科學考量，抗疫不能沾上政治，否則很易出事，可謂有節有理。然而，一班自私醫護明白甚麼是科學嗎？

從事醫護工作的人必須帶有使命感，因為這是一門涉及人命的專業，一旦這些人走上歧途歪路，利用專業討價還價交換利益，視人命如籌碼，必然引致人道災難後果。不如這樣吧，黑醫護不要罷工了，索性直接辭職，免自己辛苦又累人累物！