去年車公元帥賜給香港人的是一支中籤，但真正玄機不在單純上、中、下的吉凶劃分中，而是在籤中文意，內文曰：「石田為業喜非常，畫餅將來未見香」，寓意一切徒勞費力。石田不能耕，畫餅不能吃，回顧豬年，不論政府抑或反政府陣營，大部分「得個講字」，都是做不來的。

特區班子要修訂《逃犯條例》，就是在旱田下鍬，到頭來顆粒無收；反對派要求徹查警察暴力，成立獨立調查委員會，甚至妄想馬上推行「真普選」，則比畫餅充飢更不切實際，可見車公靈籤當真言必有中。

今年車公對港運預示似乎集中在反修例運動的餘波上，籤文曰：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來從。」車大元帥勸人不要逞英豪，那究竟是指警方抑或示威者？我估計是指示威者居多。試看，就連警察總部及分區警署也給人圍攻，這情況在世界各地都屬罕見罕聞，亂事持續近八個月，至今卻沒有證據顯示警方在平暴過程中傷害過一條性命，手法十分克制，跟「逞英豪」大抵沾不上邊吧。

反倒不少示威者自詡勇武，才是徹頭徹尾的逞能，車公老爺顯然是在勸他們要公道、客觀，例如單單因為一個集團創辦人的女兒，講了幾句「黃絲」不中聽的話，示威者就要將該集團旗下分店逐間砸破。靈籤正是提醒這批人，天眼昭昭，神目如電，不要再多種惡因了。

車公籤似乎沒明顯講及武漢肺炎的事，從良好願望看來，或許在香港最終不會釀成沙士般的大禍。肺部五行屬金，若肺炎亦以金論之，如今恰在丑月大爆發，丑為金的墓庫，應該尚能適當困住疫情。立春在即，春天屬木，木旺金折，二月二十一日正式轉入旺木運，是金的剋星，到時候疫情當可受控，強木到四月十三日才退，希望退之前能徹底解決問題吧。