武漢肺炎爆發後，多項研究指源頭來自野生動物，引起輿論熱烈討論內地好吃野味的陋習。內地的變態飲食由來已久，「功夫茶」一語道破：爆疫非一日之寒，核突飲食害全球。事實上，任何一個民族都有對食物的禁忌，而中國人就好似乜都可以食一餐，尤其提到可以壯陽、美顏，幾咁核突嘅嘢例如蝙蝠、胚胎都食得不亦樂乎！

其實國人早期並非乜都食，《禮記‧內則》便記有食動物的若干禁忌，例如不食雛鱉，狼去腸、狗去腎、貍去正脊、兔去尻、狐去首、豚去腦等等。然而，發展至今，竟然冇嘢係唔可以食！呢，網上流傳出一張武漢華南海鮮批發市場裏名為「大眾畜牧野味」嘅菜單，無奇不有，漪歟盛哉！甚麼活孔雀、活大雁、活蠍子、竹蟲、活竹鼠、活狐狸、活果子貍……

咁講啦，只要被國人睇中嘅「壯陽野味」，真係多多都唔夠死！上咗滋陰補腎食譜，一樣冇得剩，一定食到你冚家富貴為止！據說中國有五十三種蛇被端上餐桌，由於國人無節制嘅食用，好多被食到絕種；亞洲九十種淡水龜中有四分之三受到威脅；根據國際野生動物貿易研究組織嘅報告，○七至一六年，中國共查獲二百零九起穿山甲走私案件，其中活體二千四百零五隻，死體一萬一千四百一十九隻，老朽相信這不過是冰山一角。

國人的核突飲食，若從中國歷代嘅大饑荒查究，或可窺出多少蛛絲馬迹，《後漢書‧馮異傳》說：百姓飢餓，人相食，黃金一斤易豆五升；《清史稿‧災異志》說：（康熙）四十三年春，泰安大飢，人相食。要言之，中國歷朝大饑荒，史書常記述饑民以蕨、葛、藻、椿等為食，也有食鳥糞、泥土、小石，甚至割食路旁死屍。從許多紀實大饑荒的報告文學和小說，國人食土、人食人的記載亦不稀罕。一個經常飢餓的民族，食野味食出禍似乎有迹可尋且不令人奇怪！