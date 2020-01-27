中美兩國趕在農曆新年來臨前簽署了貿易戰首階段協議，貿易戰似乎不再升溫，但這邊廂簽了協議，那邊廂雙方陣營各放負面消息，令首階段協議後的前景又有悲觀論。中國在協議中承諾增購二千億美元美國貨物，從農產品到能源、科技產品，這幾乎彌補了美國指控中國的近半貿易逆差。但中國拿到手的卻不多，僅是美國不再升級關稅，至於中國輸美的三千六百億美元貨品，依然要繼續徵稅。

官媒雖強調這份協議是平等的，但內地網民卻不太收貨，認為中國妥協與退讓太多了，有人揶揄中國出了個「劉鴻章」（譏劉鶴之簽署），也有人認為中國吞下如當年日本的《廣場協議》，恐怕未來中國會走上被美國成功打壓後，一衰幾十年都無法翻身的路。不過，有內地經濟學家指協議煞停了關稅升級，有助保住中國製造及智造的生產鏈生命力，令中國技術可以繼續享有龐大的海外市場，所謂形勢比人強，保住生命力更重要。

美國方面同樣負評不少，指特朗普為競選而簽協議的批評如潮，經濟界更指美國又一次搬起石頭砸自己，因為徵稅的最後負擔人是美國民眾。但白宮團隊亦放話，以中美簽署協議的安排做文章，指中國團隊只能接受美方的導演，可見勝負、高下在哪一方。

這些口水仗反映了彼此民間的不滿，官府雖為己方塗脂抹粉，但真正較量其實是下一階段的拗手瓜。不過，擺在中美面前的路並不好走，大家都知戰鬥不會停止，但眼下各自都有大事，一方要搞選戰，一方要為經濟維穩，因此拖字訣是彼此的需要。

所以，大家只不過想要一年或兩年的「關稅戰中場休息」時間，待雙方根據自己需要歇一歇後，誰恢復力氣快，誰先站穩腳跟，便很快會發起下階段的戰事，到時主動權在哪一方，誰的談判實力更強，才是論勝負的時候，現階段對前景感樂觀，必定是高興得太早。