喧囂多時，英國脫歐即將成為事實。有意見認為，英國失去歐盟這棵遮蔭的大樹，將被迫向美國進一步靠攏，惟華府之命是從。問題是，英美之間表面上是「特殊」的盟友關係，但實際上英弱美強，雙方的從屬關係顯而易見。

一位名叫庫爾拉斯的美國外交官，其妻子於去年在英國駕車撞斃一名少年後，引用外交豁免權潛逃回國。英國當局以「危險駕駛導致他人死亡」罪，正式起訴庫爾拉斯太太，並以外交豁免權不適用於在倫敦以外機構工作的領事官員家屬為由（庫爾拉斯在英格蘭中部一個美軍使用的空軍基地擔任情報官員），向華府提出引渡要求。美國國務院日前發聲明，拒絕英方的引渡要求，並重申庫爾拉斯太太享有外交豁免權，一旦答應英方引渡要求，將開創極壞先例。

根據一九六一年《維也納外交關係公約》，外交豁免權是基於各國互相尊重主權及平等互利的原則，從而確保代表國家的使館能有效執行職務。儘管開宗明義是「互相尊重」、「平等互利」，但在實際操作層面，卻並非這麼一回事。理論上，在一般情況下，外交官及其家屬均享有刑事豁免權，除非有關人士正在採取暴力行為，否則駐在國不得對其拘禁或審判。也有法律學者認為，「外交豁免權」為國家擁有，具體涉事外交人員及其家屬，本身無權「放棄」，駐在國政府亦無權「褫奪」，故在今次事件上，倫敦政府除了抗議，基本上並沒有甚麼可做。

如果所有國家都遵循這條界線，還算是公道，問題是，作為世界霸權的美國，在應用和理解外交豁免權上，卻存在「為我所用」的雙重標準。一九九七年，一名駐華盛頓的格魯吉亞外交官，在當地駕車撞死一名十多歲的女孩，華府隨即向格魯吉亞當局施壓，要求取消這名外交官的豁免權，最終將其收監。二○一三年，美國一名駐肯尼亞外交官在內羅畢超速駕駛撞死一名男子，事後火速潛逃返回美國，美國駐當地大使館竟對此不聞不問。

比「外交豁免權」更為霸道的，不得不數駐日本沖繩美軍享有的「治外法權」。據沖繩當局統計，美軍這些年來在當地犯案超過二十萬宗，當中還不包括受害人沒有報案的情況，奈何日本當局不僅沒有逮捕權，連調查權都沒有，駐沖繩美軍的暴行，雖然引發當地居民極大不滿，奈何日本要託庇於美國人軍事保護下，沖繩人只能自求多福。

回說英美之間的不對等關係，可謂其來有自，特別是特朗普上台後，更是愈演愈烈。最典型的例子，是英國前駐美大使達羅赫，因為秘密文件遭媒體曝光，被揭發曾對特朗普發表毫不留情的批評，結果因惹惱特氏而黯然辭職，成為一百多年來的首例，時任英國首相文翠珊被批在事件中對美國太過軟弱，並未為本國的外交人員發聲。如今唐寧街十號的主人換成是約翰遜，雖說跟特朗普「同聲同氣」，結果一樣無法有效維護公民的權益，可見形勢比人強，不由得約翰遜不低頭。