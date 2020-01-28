神州觀察：封城指令隨意改　抗疫機制亂紛紛

武漢新型冠狀病毒感染肺炎病例及死亡人數與日俱增，形勢岌岌可危，為遏制疫情蔓延，武漢市已經封城，乃至整個湖北幾近封省，其他一些省市亦因應情況實施不同程度管制措施。總之疫情當前，果斷決策，統籌安排抗疫至為重要，最忌朝令夕改，慌不擇路，到頭來反而自亂陣腳，於事無補。

廣東汕頭市疫情防控指揮部日前發出封城指令，決定從二十六日下午二時起全面暫停市內所有客車、城市公交、出租車、順風車及輪渡之營運；翌日凌晨零時起，除經批准的應急、特種和物資保障需要外，禁止所有車輛、船隻及人員進入市內。惟在不久後，指揮部再發新通告撤銷有關禁令，表示只需做好疫情監察及消毒措施便可，但就未有解釋撤銷原因。

據指汕頭市是繼湖北省之後率先宣布封城的城市，此前北京、天津、上海等地也有採取部分管控措施，但都不似汕頭這般全面。鑑於新型肺炎疫情已呈全面擴散，各地自當全力以赴，並根據各自實際需要制訂相應抗疫安排。然而怎樣都好，早上剛發出的政府指令，到了下午就被匆匆撤回，實在太兒戲；若非決策失誤，便是官員中午茅台喝多了，一時熱血上湧，又在搞拍腦袋決策。

其實就此事來說，封不封城倒還在其次，關鍵得先弄清楚此舉是否屬抗疫必然之選，及需制訂出一套清晰的指引，讓各方面對疫情時知道怎麼做。譬如武漢市因前期抗疫不力，如今即便全面封鎖亦已太遲，但其他城市是否應該趁疫情尚未氾濫提早封城？否則極有機會淪為第二個、第三個武漢。問題就在於，其他各地城市並不知道何時需封城，當局亦無相應的機制可供參照執行，故而難免出現「各自為政」的混亂局面。若是能像香港應對打風等惡劣天氣那樣作出分級指引，屆時各地便不致進退失據，亦可提升防疫效果。

當然，封城並非張口即來之事，一個城市動輒數百萬、上千萬人，物資出入、人流管控等各種工作都不容忽視，政府部門如何確保醫護所需及民眾的食材、飲用水等生活必需品，及是否具備統一調配、發放物資的能力？對於接連出現的炒賣口罩、哄搶物資等行為如何有效遏止，例如重罰阻嚇，皆需考慮周全及落實。決不能再像武漢那樣緊急封城，甚麼都沒準備好，如今更已出現各種人道危機，不知如何收拾。

封城的最終目的是為了防疫，故而各項細節更需落到最實處，譬如劃定專屬區域為特殊用途車輛消毒，避免淪為重複播毒工具；有專家說口罩、眼鏡都可有效隔斷飛沫傳疫，乃至公共廁所、垃圾桶等設施的衞生等環節都需跟進落實，否則很容易功虧一簣。