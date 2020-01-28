世界視線：彈劾案得不償失　民主黨初選勢危

美國民主黨為了阻止總統特朗普「長臂調查」，在其控制的眾議院發起彈劾總統案，然後拖拖拉拉交到共和黨控制的參議院。不僅彈劾案本身難獲通過，民主黨的總統初選程序亦受拖累。相對於在中美貿談中宣稱勝利的特朗普，民主黨問鼎白宮的前景並不樂觀。

彈劾案目前已對民主黨造成至少三大反效果：其一、民主黨高層在烏克蘭醜聞中的角色，被搬到了聚光燈下。針對特朗普揭開的涉貪內幕，現在不僅是前副總統拜登父子受到懷疑，就連佩洛西兒子保羅亦捲入其中。聯想到佩洛西當初毫不猶豫就發起了彈劾，難免令公眾感到瓜田李下。

其二、拜登的選情遭受重挫。拜登是較早表達參選意願的民主黨重量級人物，他有出任副總統的政治經驗，贏得初選的機會本應比其他競逐者看高一線。烏克蘭醜聞曝光後，佩洛西等民主黨人第一時間跳出來，指控特朗普利用總統權力打擊政治對手，但卻沒有清楚交代拜登父子在事件中的角色，顯然無助於減輕公眾的疑慮。而拜登自此亦轉為低調，已不見其競選的鋒芒。

其三、其餘民主黨參選人的競選工作遭拖累。拜登之後，民主黨主要的競逐者桑德斯及沃倫等人，都是參議員，結果導致他們在初選開鑼的重要時刻，不是外出拉票，而是被綑綁在參議院，處理總統彈劾案。

不僅如此，桑德斯等人留在參議院亦恐怕是如坐針氈。如前所述，彈劾案涉及民主黨人在烏克蘭的行為，對於民主黨參選人而言，一旦處理不當隨時引火燒身。是以桑德斯等人在聆訊過程中，自然會選擇保持距離，少講為妙。如此一來，相對於特朗普在各公開場合的八面玲瓏，民主黨的一眾挑戰者卻失去了總統參選人應有的政治魅力。

由此可見，民主黨的佩洛西之流雖然利用彈劾案，暫時阻撓了特朗普深挖烏克蘭醜聞，但埋單的卻是有意競逐總統選舉的黨內同袍。在外，特朗普和共和黨人仍會緊緊咬住烏克蘭醜聞不放；在內，隨着彈劾案持續綁架初選選情，民主黨人之間的爭吵恐會加劇，該黨的選情豈能不危？