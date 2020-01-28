功夫茶：防疫措施見優劣　港輸澳門九條街

古人說，社稷無常奉，君臣無常位。這話，用孫悟空大鬧天宮之後嘅講法，就係：「皇帝輪流做，明年到我家！」正好道出管治層並冇固定主人，君臣也非固定不變。唔掂，就要下台！而香港喺無能政府嘅管治下，昔日嘅大好優勢，已經隨風飄逝！

時移世易，真係風水輪流轉，過往香港乜都威過澳門，依家就乜都輸畀人。嗱！不久前國家領導人出席澳門回歸二十周年慶典，對澳門嘅評價，淨係呢兩句可思過半：「澳門取得的成就和進步令人自豪，祖國人民、中央政府也都感自豪」！阿哥，聽鑼聽聲，聽話聽音，澳門地位已非昔日吳下阿蒙喇！

澳門曾被指管治「衰過清朝」，之不過，人哋今次有改進，而香港一班廢官則一味怠政懶政，議而不決，決而不行；遠嘅唔多講，睇吓港府應對武漢肺炎一役，相比一橋之隔嘅澳門，各項措施嘅推行，無不到位周密，香港「緊急應變」相對如倒瀉屎，笑死人！

當香港全城陷入恐慌，特首遙距「抗疫」，飛瑞士出席「重要會議」後喺雲端徐徐下來見記者，劈頭第一句就話政府把市民健康擺在第一位，擺你條命！林鄭之乞人憎，就係好似吊頸鬼搽粉，死要面！明明做咗「隱形特首」，咁離地仲死撐關心市民健康，講啲咁嘅「廢腑之言」，同用凍水沖奶茶，有乜分別？

各位街坊，廢柴政府做嘢，除咗離地，就係後知後覺，麻木不仁！嗱，等功夫茶略舉數例，大家就可以自行判斷冇靈魂政府廢到乜程度：澳門喺一月一日已實施武漢航班健康申報，香港要到一月二十一日先做；同日澳門又成立應變協調中心，其特首賀一誠加強與廣東省協作嚴防超級傳播者，香港一月二十五日才由林鄭領導應變新傳染指揮中心；其餘公眾活動嘅取消、入境申報、停課安排等，無不慢過澳門十拍。一節見則百節知，香港廢官志大才疏卻又大言炎炎，也就難怪下筆千言，全都離題萬丈、無病呻吟。一個管治班子，只知少做少錯，不做不錯，水浸眼眉，急着要做，又淨係識墳頭耍大刀──嚇鬼！你話「緊急應變」能夠變出甚麼鳥事？

嗱！講到封關，更加得啖笑，澳門要求由湖北省入境人士需提交醫生證明書，證明冇感染病毒，而港府邯鄲學步，要旅客「自律」喎！如此「封關」不是法國大餐多舊魚嗎？一句到尾，呢個廢柴政府一味貪口爽，幾時推出過令人拍手叫好嘅政策？對抗惡菌，都係靠自己，信政府不如信大仙。咪話功夫茶唔警告，信林鄭一成，家宅肯定不寧！