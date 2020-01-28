正論：抗炎大開門戶　市民死活不顧

屈指一數，回歸之後，香港防疫失敗，先後淪為禽流城市、沙士疫埠以及大鼠戊肝特產地，政治方面更加沒有免疫力，廿二年來漸漸發展成為反華基地，去年中更一舉成為革命輸出港，多災多難，一次又一次冠上惡名，此刻武漢肺炎來勢洶洶，政府卻中門大開，恐怕香港又會多一個名稱：全國抗炎中心。

香港醫療體制千瘡百孔，但醫護水平在全中國還是處於一線水平，更曾經有意發展醫療旅遊業，後來不了了之，其中一個原因是人手及資源問題，恐怕造成過大負擔，可是在疫潮之下，這個構想無聲無息邁向成真，只是這次帶來不是收益，而是無法估計的人命安全風險，不少內地人，特別是武漢人紛紛湧來香港求醫，公立醫院不像內地要先收按金，而且設備先進，疑似武漢肺炎患者視為汪洋中的救生圈，千方百計「抵壘」求保命。香港公院面對流感潮已經超收爆棚，怎可能再負荷全國來求診的人潮？

這次武漢肺炎大爆發，簡直是地震災難級別，封閉了包括武漢在內超過十個城市，連首都北京亦有管制措施，更史無前例宣布春節假期延長至二月二日，當年沙士中港死去合共超過六百人，亦未見有如此特殊安排，內地官方數字還是八十多名死者，實在令人懷疑可信性有多高，疫潮實際受害數字可能遠超官方公布，外國專家推測單是武漢感染者可能由五萬至廿五萬不等，若在平時又會有一些官方喉舌反擊稱西方勢力在抹黑，但今次這些聲音都沉默了，危急存亡之際，政治都應該暫時放在一邊。

地方官府虛報瞞報成風，大家心知肚明，這次又有證據指去年底武漢肺炎病毒擴散已經相當嚴重，只是有人刻意隱瞞疫情，到了紙包不住火，才公諸於世，由更上級來救火，輾轉間連中央領導人也要開腔下令認真抗疫，可是為時已晚，武漢即使封城，據說五百萬人口老早已離開，形成病毒向外蔓延，整個湖北省失陷，蔓延全國，暫時只剩西藏未受波及，亞洲、美洲、歐洲一一受害，港府上周初還是懶懶閒，置若罔聞，防疫毫不上心，無論是香港專家，以及本報多次警告這次會是沙士疫潮翻版，廢官們都是一招了，在口岸抽查體溫便算把關，等於不設防，病毒自出自入，轉眼疑似個案百多宗，正式確診終於出現，林鄭在上星期六才施施然回港，推出一系列措施卻完全跟着人家屁股走，像武漢封了城，你才說禁止當地航班及高鐵來港，這根本是無意義的虛招，侮辱香港人的智慧。

林鄭政府像沒有個人意志，亦沒有判斷力，防疫每一招都是等輿論罵一罵，澳門動一動，中央踢一踢，才跟着推出措施，前日澳門政府公布限制湖北省居民及曾到訪當地的旅客入境後，港府立即轉軚倣效，卻又東施效顰，來個四不像的限制，特別是倚賴旅客自動自覺申報曾在兩周內去過湖北，根本是掩耳盜鈴的笑話，人家是來逃命，還會乖乖的招認讓你拒絕入境嗎？過了海便是神仙，性命要緊，港府又沒有公布瞞報的罰則，根本毫無阻嚇力。

不單止中門大開，甚至變相公然招客，據報當局決定大發善心，內地人士、非本港居民往公立醫院求診，本來需要付出貼近私家價格費用，動輒數以萬元計，但今次港府有令若是屬於疑似或確診武漢肺炎個案，可以免付全部醫療費用，不少內地人士，無論是南北西東，是否發燒或真中招，勢必聞風湧往公院，小小香港變成全國肺炎患者集散地，恐怕數日內便會「爆煲」了。加上有人從中挑撥，發起罷工，公院一步一步由生死戰場變成焦土，死傷恐怕比沙士更嚴重。

港官們享用世界元首級薪酬，顯示卻是幼兒園級數智慧，對人性一竅不通，而且更加患上善忘症。經過沙士二百九十九條人命沉痛一役，市民面對疫潮都知道戴口罩是基本保障，當年董建華政府再不濟，一眾高官還是會戴上口罩以示慎重，但時代進步，香港官員的水平卻倒退，林鄭記者會同場的港大醫學院院長梁卓偉呼籲市民戴口罩，但在場高官都是「裸講」，張大嘴巴，口若懸河，口沫橫飛，若其中一位帶菌，相信全部與會人士都會中招。

當年沙士一役，林鄭月娥都是政府團隊一分子，輪到自己當家作主，好了傷疤忘了痛，殖民地遺臣這般質素不出奇，想不到堂堂天朝也犯上同樣錯誤，讓沙士悲劇重演。當年上天有好生之德，沙士疫潮到了夏天忽然告終，病毒從此消失，可惜的是無論是中港，怠政敗行就像是風土病毒，一直依附在高官的血液裏，遺害自己更荼毒廣大同胞。

回歸之前，香港是國際金融中心，現在卻淪為抗炎中心。一國兩制等不到五十年，僅僅廿二年已經變了，變味了，變壞了。車公靈籤揭示，港人治港，變成了廢官禍港，逞英豪置市民生死不顧，古有諸葛亮揮淚斬禍首，斬之而後快，愈快愈好，難道要等到香港確診數字多過武漢嗎？