受着媒體、議員和部分教師、教會人士的孕育、薰陶，香港不少人變成了短線思維。

例如五大訴求，政府跟從，香港便可民主自由、繁榮安定；只要有民主，便是完美社會。一旦革命，就算要打砸燒，之後便會有民主。

稍為有些智慧，讀點書，有點歷史知識，便當知道世事沒有這麼簡單便捷。父母或許可以這樣哄小孩，旁門邪道可以用各種神迹、神的啟示來瞞騙無知群眾，社會轉變或革命，哪有這樣便宜之事呢？林鄭下台，下一步是換甚麼人上台？他也可能比林鄭更不如人意，那就再把他轟下台，不停地把特首高官轟下台。這樣的「民主」，可以維持政府、保證政府的政策得「民」心嗎？弄得不好，政府癱瘓，或由基層官僚把持，情況會比林鄭在位時更好嗎？

短線思維，便是小孩思維，或是盲目的教團信眾，已經不懂得進一步思考。就好像反修例的示威暴動者，連五大訴求也說不齊，被問時只會重複口號。五大訴求政府不順從時怎辦？便是打砸燒！政府鎮壓打砸燒又怎樣？還是打砸燒，沒有其他的方法、策略，也即是沒用腦袋去思考。最後做烈士也好，被警方逮捕判重刑也好，都是被動，任人宰割。實質是被示威暴動策動者出賣，他們有計劃、有預謀，只是不告訴無知的義士、兄弟們吧！

又例如，這幾天由反修例風波轉移過來的新成立的醫護工會，公開提到另一類的五大訴求，要求全面禁止旅客由內地入境，威脅政府不聽從便罷工抗議。香港封關可以禁制疫情傳播嗎？一是現時封關可以封得全無漏洞嗎？疫情已從內地擴散至海外，封關實際要封港。二是疫情有社區傳播的機率，封關止不住。三是封關後要有效率，包括針對封關前已入境的帶菌者，在香港市內還要有所隔離。而封關和市內隔離可有不同程度，亦應作科學評估以定下最佳政策，不是一聲封關便可生效。

這些示威暴動所支持的醫護，思維還是短線，認定一個方法後便要政府跟從，不跟從便罷工，寧為玉碎，不顧病人安危。封關之後怎麼辦，封關之外怎樣做完全不管，底下不過是借此機會又來販賣其反中的政治貨色，根本上與解決疫情危機沒有關連，也不是他們的目的。罷工可以幫助解決疫情嗎？這些醫護的短線思維全無專業道德，更是令人慨嘆。

社會治理不是簡單之事，涉及眾多因素與利益，不能不謹慎行事。不是神仙，怎可化繁為簡，其中是別有用心！