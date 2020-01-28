今次肺瘟在反修例風波暴亂七個多月未止背景下洶洶殺到。毫無疑問，整個社會防疫和抗疫的難度會加大，遠甚於○三年抗沙士。

肺瘟肆虐香江，全城進入緊急狀態，反修例的暴亂分子還在繼續他們的「光復香港，時代革命」的暴力活動，而且加入了「新元素」，利用「武漢肺炎」作文章，暴徒們狂呼「香港人報仇」、「武漢等着你」。某些在風波暴亂中有所表現的醫護組織也要把「反修例」的表現和「防疫抗疫」結合在一起，再次把醫護人員的神聖職責——救死扶傷和他們的某些「訴求」綑綁在一起，要求政府「封關」，否則罷工云云。

醫護人員「救死扶傷」的職責之所以無比聖潔，他們能為自己的職責無比驕傲，能得到人們的尊重，就在於他們不能把自己的工作與任何個人愛憎得失因素、任何社會因素攙和在一起；救死扶傷、盡職盡責是超越一切的，任何醫護人員決不可拿自己的專業工作、拿人們的健康安危作籌碼，向社會、向政府、向任何人作「交換」，否則就是極其可恥缺德，比那些喪盡天良的政客還罪孽深重，無異於謀財害命。

如果沒有發生反修例風波暴亂，沒有那麼嚴重的政治撕裂和惡鬥，沒有那麼瘋狂的反中亂港毒霾瀰漫社會，香港某些醫護組織會變得如此熱衷政治，不惜踐踏專業道德，我們會感到震驚，現在我們不能不視為「正常」。許多年來，香港醫護界的反對派議員一直表現活躍，凡對「涉中」問題必定為反而反，對待香港其他社會事務必定大搞「政治株連」、「泛政治化」，久而久之必定毒化他們的職業操守、專業組織。事實上，在七個多月的反修例風波暴亂中，人們早已見識了某些醫護人員因為自己的「政治訴求」、「價值取向」，是怎麼不同對待在暴亂中的傷者的。

反修例風波暴亂對香港世道人心、倫理道德的扭曲傷害相當深重，時下又在影響和破壞這場抗疫，暴亂分子正起勁的煽動仇恨，趁你病、攞你命，把抗疫變成仇中反內地也。