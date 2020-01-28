毫末不早辨，滋蔓信難圖。隨着武漢肺炎持續擴散，中國市場監管總局、農業農村部及國家林草局聯合發出公告，下令全國禁止野生動物交易，要求各地相關部門加強檢查，依法嚴懲違法經營者及查封違法經營場所，同時呼籲消費者充分認識食用野生動物的健康風險，遠離野味。唉，亡羊補牢，不亦晚乎！

經過○三年沙士慘痛教訓，全世界都認識到進食野味的健康風險，為何中國人依然沒有吸取教訓，不肯改變這種飲食陋習？為何當局依然放任不理，非要等到出事才來補救？目前內地法例只禁止進食果子貍，以及禁止獵捕、殺害國家重點保護的珍貴及瀕危野生動物，而其他野生動物則不在禁止之列，以致野味市場遍布全國各地，五花八門，無奇不有。網上流傳一張「野味價目表」，這場疫症源頭的武漢華南海鮮批發市場暗售野味竟多達百餘種，令人嘆為觀止，難道當地監管部門對此一無所知？

可以毫不誇張地說，進食野味無異於茹毛飲血，這種陋習不改變，隱患不消除，疫症就不可能遠離中國人。實際上，除了野生動物帶來健康風險，內地農貿和海鮮市場普遍又髒又亂，衞生環境惡劣，生熟食物混雜，而且不遮不蓋，不吃出病才怪。中國即將進入全面小康社會，而許多人的文明程度和衞生意識依然停留在小農甚至原始社會，寧非咄咄怪事。

三分天災，七分人禍，大自然造成的災禍無可避免，但人類引起的疫症絕對可以避免。過去常說多難興邦，分明是自欺欺人，中國人經歷的苦難和疫症已經夠多，現在該是拋棄愚昧的時候了，做現代人、做文明人、做健康人，首先就從禁食野味做起，應該不難吧？不隨地吐痰、不亂丟垃圾、不在公共場所吸煙，應該也不難吧？人必自侮而後人侮之，中國人一直受到歧視，既有外在原因，也有內在原因，要贏得別人尊重，首先必須尊重自己。