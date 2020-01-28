鼠年伊始，疫潮殺到，大家預計今年運程都大致好不到哪兒，果然大年初二車公誕，鄉議局主席劉業強按傳統到沙田車公廟，為香港運程求得「馬謖帶兵」一籤，解曰：「家宅平平」：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來從。」單看籤文已知大事不妙。諸葛亮「揮淚斬馬謖」耳熟能詳，馬謖雖少負盛名，但剛愎自用，劉備臨終前曾叮囑小心此人言過其實，可惜諸葛孔明一世英明，錯在一步，依舊重用馬謖，這個浪得虛名的庸才違抗軍令，失守街亭，令到蜀國北伐失敗，自己亦被軍法處斬。

不少人解讀這籤寓意，矛頭直指林鄭月娥為首的領導班子，林鄭虛有「好打得」之名，卻未見其功，反而倒行逆施，其治下香港從沒有好日子過，天怒人怨，暴潮未退，疫潮又來，但政府貫徹始終，後知後覺，止暴慢九拍，防疫更加慢十拍，不但冥頑不靈，而且朝令夕改，大年初二白天還堅持不封關，可是見到澳門行先一步，到了傍晚卻宣布，初三凌晨開始，禁止所有湖北省居民及十四日內去過湖北省的人士入境本港，香港居民例外。此舉除了被罵來得太遲，亦惹來質疑如何識別旅客身份，過去十四日行程更加難以確認，食物及衞生局局長陳肇始只是呼籲入境人士要如實申報，至於相關罰則亦沒有公布，收效成疑，措施「有好過冇」爾爾。

陳肇始作風低調，近年香港醫療衞生問題屢爆事故，才引起大眾關注這個「隱形」局長，亮相多了，又露了底，非洲豬瘟、鼠患、醫護政治風波，都不見有任何實質措施，且亦是大言不慚之輩，昨日受訪竟說政府一直嚴陣以待，防疫工作是「走在疫症之前」，虧她說得出口，往自己臉上貼金，市民看到卻是糞，如果回到三國，這位女庸官又是斬了都不可惜，可惜的是香港的廢官斬之不盡。