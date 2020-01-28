我一向對群眾集會抱着懷疑態度，覺得大多數參加者雖然受到集會的主題吸引而來，但到場後容易受到現場氣氛感染，情緒高漲，有人喊一句口號，群眾跟一句，受到鼓舞，很容易做出平時不敢做的行為，行動逐漸變得非理性。集會的參加者是否真正明白大會的訴求，跟着別人喊口號時是否了解口號的意思，都不可料。

在群眾集會裏面，個人很容易找到寄託，對群體產生認同，感覺憑藉集體團結能夠發揮特殊力量，超越本身能力。問題是，這些群眾集會的發動者是誰，背後是否有群眾不知的隱藏目的，利用群眾情緒去達致其目的？以反修例運動為例，反修例已經成功，特區政府已宣布撤回《逃犯條例》修訂，大家還在反甚麼？「五大訴求，缺一不可」，五大訴求是哪五大，參加者能夠說得清楚嗎？他們到底是要求解散警隊、林鄭政府下台？還是打倒共產黨，要求英國恢復殖民地統治？遊行隊伍揮舞這麼多美國旗，又是否呼籲美國派兵侵佔香港？抑或是追求香港獨立？問問上街的黑衣人，相信他們大多數都答不出。

動輒幾百人幾千人的集會，群眾很容易失控，本來打算和平遊行的，一旦情緒高漲，隨時可能做出過激行動，聽見有人叫罵便幫聲叫罵，看見有人去衝擊警察也去衝擊，看見別人拋磚掟石也掟起來。大規模的暴亂便是這樣引起的。

現時反修例運動的示威者和暴亂分子並不單單是烏合之眾，本來是出來參加和平遊行，或本來是旁觀者，不知不覺被捲入漩渦，受到鼓動參加暴亂。就目前掌握的資料，香港參與暴亂群眾的背後，其實有更強大的組織，財源充足，領頭人物都是訓練有素，招收新血後有外國引入的教科書和講義，教他們如何就地取材，拆路邊鐵欄掘路面磚塊作武器，而且有人一早帶備工具配合行動。發生衝突前一聲號令，大批作戰物資如頭盔、口罩、防毒面具、雨傘，甚至汽油彈都會立刻運到供前線使用。集會前要齊集大量物資，運送到現場，再組織人鏈把需用的合適工具傳遞到前線，在在都需要資金和管理人員，絕非一群烏合之眾隨便可以到手。不妨看早前的「和你Shop」行動，一班小毛頭去商場搗亂，沒有這麼多工具可用，所以他們破壞正在營業的商戶店舖、恫嚇在商場消費的顧客後，見到警察出動便立刻逃竄，沒有力量組隊頑抗。

要平息反修例暴亂，單靠拘捕少數蒙面黑衣人作用不大，擒賊先擒王，截停組織背後的財源很有必要。