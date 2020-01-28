武漢肺炎來襲，人人聞之色變，在危急存亡之際，好應該團結一致抗疫。很可惜，香港一班醫護人員不但沒有緊守崗位承擔使命，而是不斷內鬥內耗、挑動仇恨情緒、分化社會。全世界也未聞有醫護人員會以人命討價還價、會以罷工威脅「封關」，連鄰近的澳門也沒有，甚至連日本也送上口罩予武漢打氣，偏偏就是自詡文明正義的香港醫護人員卻趁你病攞你命，別說沒有職業道德，就連人性和良知也喪失。

當然，整個社會瀰漫不理智情緒，連當局擬將未入伙公屋改作醫護人員隔離宿舍也招來暴亂，根本原因是港府廢官從來沒有盡過釋疑責任，為官避事，不敢直斥其非，終致民怨一發不可收拾。單是「封關」之所以不可行，除了港大醫學院院長梁卓偉提過世衞建議、呼籲市民相信科學之外，根本不見其他廢官置喙半句，而梁卓偉早就不是政府官員。

我們的特首、司局長到底哪裏去了？封關之不可行，連筆者這位外行人隨便也想到原因，例如大量跨境工作和居住的港人，是否也不許他們出入境？又例如中港貨運包括每日供港的魚肉蔬果等必需品，以至廢青最愛的淘寶，是否也要中斷？在中港做生意的人又要怎麼辦？正如梁卓偉所說，除非徹底封關，所有人、所有國籍、所有交通完全中止，不准出也不准入，否則根本不切實際。但這樣做會帶來甚麼後果，香港還能不能維持運作，不問可知。

港府必定掌握大量相關數據，每日中港出入境的數字、商貿數字、供港食品數字等等，為何至今沒有廢官拿出來告訴港人？廢官一味說封關不可行，卻不將原因相告，結果又遭有心人上綱上線，說成是中央政府的意旨，繼續加深中港矛盾。

為官避事平生恥。香港就是有太多這種不知羞恥為何物的廢官，身居要職、享受高薪卻不做事，看見就令人扯火。中央再不「揮淚斬廢官」，香港萬劫不復矣。