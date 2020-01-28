庸官當道，香港想走出困局，邊有咁易啊！之不過，喺一片疫情、烈火暴行下嘅新春，車公靈籤九十二中籤「馬謖帶兵」：人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來從。若然真係天眼恢恢，庸官必究！那小市民在努力抗疫下，面對部分政府醫護揚言要罷工，世道衰微至此，「南丁格爾誓言」──終身純潔、忠貞職守已死，內心還不至於灰爆！

有解籤師傅表示，該支籤實為中下籤，指特首林鄭月娥樣樣都唔做卻「逞英豪」修訂《逃犯條例》，弄到滿城風雨，會有「報應」，律政司司長鄭若驊等高官均需為社會事件負責。「馬謖帶兵」寓意紙上談兵，諸葛亮都有睇錯人嘅時候，馬謖就如年年考第一嘅林鄭，剛愎自用，結果賴嘢，馬謖不戰自亂致街亭失守，諸葛亮終揮淚斬之！而林鄭管治無能，是否仍可「揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」？

林鄭衰咗仍在「逞英豪」，則是珍珠都冇咁真！一個人冇自知之明，卻仍覺得自傲滿滿，旁人如老朽睇見都覺得好難頂！呢，魯迅形容夏天三蟲：蚤、蚊、蠅。三者其實都討厭，跳蚤吮血，雖然可惡，且一聲不響地就是一口，何等直接爽快；蒼蠅嗡嗡地鬧了大半天，停下來也不過舐一點油汗，只添一點骯髒，在麻木的人們還沒有切膚之痛，所以也就將牠放過了！唯獨是蚊，當未叮人之前，要哼哼地發一篇大議論，卻使人覺得討厭。魯迅不忘加多句：如果所哼的是在說明人血應該給牠充飢的理由，那可更討厭了！

看官，林鄭用把口「以市民健康為第一位」，遙距抗疫慳水慳力；一個司底驊無能甩漏，該檢控的一再放生，天理人情一味「私了」，完全不知司法之公平正義何存；一個財政司司長陳茂波無視基層活在水深火熱，民間要佢派錢之聲不絕，仲一味左推右擋「仲諗緊」，香港百年一遇如此蚊患庸官，真正大不幸！