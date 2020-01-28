二○二○年才揭幕，中國便遇上一堆麻煩，當中又以俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情擴散最頭痛，現在疫症已擴至內地約二十多個省市，亞洲、美洲及歐洲多國都有輸入的確診病例。這場疫災還沒受控，但可斷言崛起中的大國勢迎來一波世界級的負評。

疫症不但再次揭開國人不見棺材不流淚的落伍文化面紗，還被世界看到與大國崛起速度不匹配的生活文明質素。國人懶理公共衞生、拒絕與時並進，已令中國人再次成為被嫌棄的地球村鄰居。

新型冠狀病毒已證實來自野生動物，禍源又與部分中國人喜吃野味有關。內地各大城市都有與今次疫源武漢華南海鮮批發市場相若的農畜市場，一些本應在深山老林存活的野生動物，被人捕捉後與家禽家畜同養同販，病毒因此出現基因突變、繼而傳播人類。這條播毒途徑，與○三年沙士大同小異。當年的沙士，在內地奪走了三百多條性命，香港亦有近三百人喪生，但血的教訓沒令國人反思如何讓生活更文明，如何提升公共衞生，結果是十七年過去，中國國力雖已今非昔比，中國卻再一次成為疫症輸出國。

今次疫症還同時踢爆了武漢官員與醫療界能力與專業均有大問題。華南海鮮批發市場早在去年十一月已出現問題病人，當地醫療界在三個星期後已知道一種全新病毒來襲，但卻無視危機，沒及時防疫和截斷病毒外散，表現極度不專業。從當地出現多宗醫護人員被感染、多名病人出國跨省播毒來看，防疫表現可謂不合格。而且，疫症發生近月，武漢市才設立專責機構應對，這時疫情傳播已進入第三波，誰之過？誰之禍？

內地多年一直努力建立正面形象，希望讓世界看到一個文明新中國。可是，多年來出錢出力欲改變地球村鄰居的看法，卻因這場疫災和人禍被打回原點。