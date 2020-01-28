送豕迎鼠之際，武漢新型冠狀病毒疫情亦不容怠慢。香港特區政府已將防疫應變計劃從「嚴重」提升至「緊急」級別，並由行政長官親自進行督導各部門的運作。然而，防疫其中一大棹忌，往往是謠傳四起，造成不必要的恐慌之餘，也對防疫工作帶來阻礙。故此，我們不要盲目誤信坊間流言，香港政府也必須盡快公布最新消息，社會才能齊心有效共同抗疫。

公共政策的決定行為可分為三大類別，亦即行政考慮、公關考慮及專業考慮。行政者着重於決策的成效，能否有效地運用資源達成目標；公關者則着重於傳訊的形象，能否讓政策予以公眾信服；至於專業者，就是看重客觀事實，以科學原則解決問題。在日常的決策中，三者均不能偏袒，各有各的優劣之處。尤其處理公共衞生的危機中，就必須尊重專業判斷，實行有效抗疫政策措施，更要起到穩定人心的作用，讓大眾信服。

面對今次疫情，香港特區政府成立專家顧問團提供專業意見，以制訂符合現時情況的防疫政策。當局於較早前的記者會亦曾表示，抗疫的措施需要「基於科學」。近日，市民之間也許流傳某些失實的消息，並在各個群組有意無意地轉發。就此，社會大眾要多聽專業醫護人員的意見，並留意官方最新的公布，不要盲目誤信坊間來歷不明的內容。與此同時，當局的防疫工作說到底也是宜緊不宜鬆，不但要醫學論證站得住腳，也應回應群眾的擔憂情緒，以緩和當前的緊張氣氛。

看看鄰近的澳門，或許能夠給予香港政府一點端倪。起碼，當地在口罩存貨及銷售一事上，採用中央系統進行統計，市民不需為購置口罩而特別擔憂。事實上，香港可以在危機管理的公關上做得更多，包括確保市民能夠得到最新的消息；加強與內地衞生部門聯繫及公布情況；以及更積極管制從外地進入香港的人士等。

記得數年前，內地當局為應對伊波拉病毒的來襲，就在廣州機場向來自疫區的旅客，派發免費手機與儲值卡，並由專人進行追蹤及監察。當年的相關做法，亦成為國際防疫工作中一個重要案例。面對當前的疫情，香港政府絕不能畏首畏尾，理應採取一切適切合理有效的方法抗疫，將市民健康放在首位。

另外，當香港全民準備抗疫之戰時，竟有反政府人士發起「和你咳」活動，企圖在街上到處咳嗽，藉以嚇走部分商店的顧客，做法簡直極其反智。更可悲的是，有黑衣人不理全民抗疫的迫切需要，仍罔顧法律在旺角危害公眾安全，更有人揮動港獨旗幟；加上明愛醫院男廁亦發生爆炸事件。面對今天的疫情，不管是藍是黃，是老是幼，皆應同心協力做好防疫工作。

今次疫症來勢洶洶，即使在新春佳節期間，內地當局亦果斷作出「封城」的決定，延長春節假期，以及中止旅行團及其他聚集群眾的風險活動，是一個負責任的做法。在此，我們向全國各地，包括香港在內緊守崗位的前線醫護人員致敬。國家加油、香港加油，只要我們齊心，必可盡快過這一關。