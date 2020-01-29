世界視線：博爾頓新書爆料　共和黨鐵板一塊

美國國會參議院對總統特朗普的彈劾審訊正密鑼緊鼓進行之際，有媒體引述前國家安全顧問博爾頓即將出版的新書內容，踢爆特朗普曾表明，除非烏克蘭協助調查前副總統拜登父子，否則美方應繼續凍結對該國近四億美元的援助。

消息傳出後，民主黨人如獲至寶，該黨彈劾代理人發表聲明，形容新書內容具「爆炸性」，促請參議院傳召博爾頓作供。不同於最終罷免總統，需要參議院全體三分之二票數通過，傳召證人作供，僅需簡單多數支持，以現時共和黨在參議院所佔的議席計算，只需四名參議員「倒戈」即可。但截至目前為止，除了猶他州參議員羅姆尼等異議聲音，共和黨參議員基本上仍然是鐵板一塊，傳召博爾頓作供能否成事，似乎難以樂觀。

即使退一步，博爾頓真的在彈劾審訊中指證特朗普，所造成的影響是否如想像般巨大，亦值得商榷。觀乎傳媒披露的博爾頓新書內容，雖屬第一手資料，但「新意」其實不多，預料特朗普辯護團隊仍會繼續堅持，連事件主角之一的烏克蘭總統澤連斯基，都多番公開表示並未感到「受壓」，證明對總統的彈劾根本站不住腳。更何況，支持傳召證人的共和黨議員，為自己塑造「尊重程序」形象的目的已經達成，在聽過控辯雙方陳詞後，自然可以「華麗轉身」，按照一早擬定好的劇本，歸隊為總統護航。

正如不少分析人士指出，彈劾審訊後的形勢已經寫在牆上，一句話概括，無非就是「通俄門加強版」，當日獨立檢察官米勒的報告，無法找到特朗普「通俄」的實證，結果被特氏用作凝聚支持者的「利器」，進一步強化民主黨人「政治迫害」總統的印象，現在事情上升到「彈劾總統」的層次，更證明華盛頓政壇的「腐朽不堪」，選民必須再給他四年時間，與之進行鬥爭。

事實上，這場彈劾鬧劇亦意外地暴露美國的霸權本質。整件事最大的爭議在於，特朗普向烏克蘭「施壓」，目的在個人政治圖利，假設施壓的目的是讓烏方購買更多美製軍火，在「國家利益」的大旗下，總統絕對可以為所欲為。