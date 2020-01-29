功夫茶：賤招抹黑東方　大家齊來除妖

不久前東網APP與東網電子刊物APP二合一再創新猷，尤其原汁原味嘅《東方日報電子報》，由於影像凌厲，讀者、廣告商睇到嘩嘩聲叫好！無嘢㗎，皆因電子報畀到大家精神上嘅充實同埋愉悅！《東方日報》連續四十四年全港銷量第一，豈是偶然？

永遠追求卓越，這麼多年來奮發砥礪，既帶領潮流又勇於為民發聲，更重要嘅係擔當發揮第四權嘅監察角色，無畏無懼，綻放光芒照四方，牛鬼蛇神邊有碇匿，「有東方冇惡人」，讀者無不額手稱慶！然而，樹大招風，木秀於林，風必摧之！東方報業集團近年屢遭網上誹謗貼文攻擊，數目多達過千宗。之不過，「犯東方者，實捉到你」。

嗱！最近又有宵小卑鄙下流無恥妖人，日前喺尖沙咀及油麻地張貼涉及誹謗《東方日報》嘅街招，內容涉及徵婚廣告，亦有涉及單程證政策壓垮香港、交通擠塞及建人工島掏空庫房嘅字眼。明眼人一睇就知係無中生有，想砌東方生豬肉，不但冇腦，仲要塞滿草及灌滿屎水！喂，你屁股生瘡就賴阿媽生你時唔足月又畀唔足夠營養你啦！家陣踸蹄踸爪，用口放屁，匿埋暗角，企圖抹黑東方，未免太小學雞！

兩日前，油麻地咸美頓街一間銀行外鐵閘上，有一張誹謗《東方日報》嘅街招，內容提及徵婚廣告字眼。其後，尖沙咀金馬倫道一帶又出現一批街招，分布多間冇營業嘅商戶鐵閘外。兩地共發現十七張涉及東方報業集團嘅街招。

東方報業集團業務蒸蒸日上，正是「放眼游心天地外，登高更上一層樓」，宵小用如此浮囂下流手段，貼幾張咁白癡嘅街招以為可以抹黑東方？夏蟲不可語冰，何況係躲在糞坑嘅屎蟲！呢，根據《公眾衞生及市政條例》，喺公眾地方張貼更屬違法，何況涉及誹謗、抹黑，本報已就事件報警。

嗱！桃李不言，下自成蹊。《東方日報》有麝自然香！有學者質疑事件係「政治抹黑」，指背後有人故意針對，觀乎抹黑街招內容空泛，更無實質證據，冇證據，即係狗噏啦！即係誹謗中傷啦！本報果然應咗「譽之所至，謗亦隨之」！學者又分析，各大紙媒都有人登廣告，香港係自由市場，報章內容有法律監管，《東方日報》跟足法例，抹黑街招一派胡言亂語，明顯係有心嘅失實攻擊，居心叵測！

再講啊！事件不排除係同行打壓所致，唔抵得東方咁多廣告商青睞。之不過，市民眼睛係雪亮嘅，咁易相信啲下三濫嘅謠言咩！呢啲擺明唔係從道德角度出發，抹黑手段背後涉及利益，卑賤宵小係唔會得逞嘅！功夫茶呼籲當局嚴肅跟進！正義市民若知悉相關「黑手」資料，亦請致電本報：（852）3600 3600或電郵news@on.cc提供線索。殺妖除魔，還媒體清白，大家有責！