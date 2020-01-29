正論：人命安全事大　封關何堪拖拉

特首林鄭月娥終於公開戴口罩了，千呼萬喚，與昨日她公布一系列防疫措施一樣，都是各界期待已久，在澳門早已實施，香港不但姍姍來遲，而且拖拖拉拉，所謂封關，原來又是局部實施，而且有一段時間真空期，變相鼓勵內地人士盡快湧港避疫。

林鄭昨午召開記者會宣布，中央暫停發出個人遊簽注，而香港高鐵、直通車及跨境海上航班暫停服務等，大幅削減內地來港空中航班及直通巴班次，同時又暫停西九龍高鐵站、紅磡站、沙頭角客運等口岸運作，措施並非即時實行，將會在明日周四凌晨始生效。換言之，想來香港的話，整整一天半時間讓你闖關。即使到了明天，香港也沒有百分百封關，還有其他口岸可以通過，包括每日人流數以萬計的羅湖口岸，所以內地人可以找到缺口繼續湧港，新措施又是虛張聲勢，敷衍一下公眾罷了。

各界多次批評港府防疫政策失當，其實林鄭根本沒有一套完整而周詳的防疫政策，每出一招都要別人踢一踢，不鬧不做，而且朝令夕改，像醫管局日前表示，非本地居民包括內地人在公立醫院診治新型肺炎，可獲豁免收費，經過傳媒廣泛報道，引起各界嘩然，批評引病者湧來香港。網上更有傳聞指中央下令林鄭月娥利用香港的醫療系統協助國家分流處理疫情，政府連忙凌晨出稿否認，林鄭見眾怒難犯，昨日立即改口說會向所有非本地居民收費，解釋說留意到社會相當關注有關的情況，決定因時制宜，實施收費以免造成誘因，增加本地醫療系統的壓力云云。從善如流本來是好事，但與做錯了急忙補救是兩回事，前者錯了會吸取教訓，後者則屢做屢錯，不到緊張關頭都不會知錯。

無能政府每做一步都是錯，本來想改裝未入伙的粉嶺公屋暉明邨作隔離場所，或醫護人員臨時宿舍，引起附近居民不滿，年初二下午有人堵路，入夜後更在邨內大廈大堂縱火，需出動防暴警員到場驅散及拉人。林鄭闖的禍，建制派又要撲火，與粉嶺居民一同見林鄭，終令她承諾不用暉明邨或其他新屋邨作為隔離營。

廢官面對壓力會自動自覺跪低，反修例風波一再見證，黑暴就像病毒入侵，同樣是不設防，任由肆虐社會超過七個月，去年尾至今似乎有減退迹象，實則只是伺機而動，像漢奸黎智英所說「趁佢病攞佢命」，趁着疫潮爆發，暴徒又出擊，繼明愛醫院男廁及佐敦道的公園殘廁爆炸起火，昨日深圳灣口岸管制站大樓廁所外垃圾桶又發現有炸彈，兩日發生三宗同類型炸彈案，據悉有暴徒在社交媒體承認與明愛炸彈案有關，亦有揚言在口岸放炸彈，以此要挾政府封關及促使醫護人員罷工。這是恐怖分子慣用手段，這陣子暴潮表面冷卻，實則是走向地下化，與恐怖主義愈走愈近，港府下午推出的「封關」措施，隨時又被解讀成向暴徒屈服。

制訂政策是一門學問，緊急措施則要考驗掌政者道行，林鄭月娥空有「好打得」稱號，卻從來沒有人讚她有政治智慧。面對暴潮方寸大亂，這次對抗疫潮同樣手忙腳亂，難怪只懂跟隨澳門的措施而行，卻又學不了人家的計算。澳門表面上沒有禁止湖北人入境，但所需的醫生證明卻是難以獲得，所以效果等同封關一樣，又不用傷害湖北同胞的感情，林鄭你有學懂嗎？

公眾人物及組織還需要有道德勇氣承認錯誤，承擔責任，新近便有港大醫學院院長梁卓偉為「戴口罩不能說話」的言論道歉，世界衞生組織上周在「最新情況」報告中，將全球疫情風險評估列為「中等」，本周日亦承認之前報告誤將風險列為「中等」，實則風險應該列為「高」。港官好像從來不會做錯事，不用道歉，不用下台，這次疫潮反應怠慢甩漏，虧食衞局局長陳肇始敢說「走在疫症之前」，不見棺材不流眼淚，到香港有人在疫潮犧牲，廢官會向香港所有市民道歉嗎？

一國兩制這種劃時代構想，廿二年實踐證明不是香港廢官可以駕馭，天秤上的平衡拿捏不準，便隨時秤毀人亡。專家預計疫潮要到四、五月才見頂，止暴制亂更是遙遙無期，二○二○年開首，香港便同時要面對疫潮及暴潮夾擊，黃台之瓜，何堪再摘，沙士期間政局相對穩定，特區也給弄得元氣大傷，需要中央打救，這次中央自顧不暇，暴潮又無休止，特區氣數已盡，疫潮看來是駱駝背上最後一根稻草。即使逃過今次一劫，病毒無窮無盡，難保他日又有新一波疫潮，香港澳門一橋之隔，防疫措施與步伐差距過大，造成不必要麻煩，應以這次疫潮為鑑，兩地加強溝通，務求將來出現重大事故，可以同步反應，發揮協同作用。抗疫事大，一步也不能少。