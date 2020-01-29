產評：港股鼠年開局危　經濟嚴冬真閉翳

中國武漢肺炎疫情嚴峻，在全國擴散之餘，更隨着新春內地居民外遊而四散世界各地，殺投資者一個措手不及。外圍大跌市，港股鼠年開局危矣！即使沒有買賣股票，也須提防疫情將重創中港，以至整個亞洲地區的經濟，恐成為戳破新興市場資產泡沫的最後一根稻草！

事實上，港股在新春長假前已見波動，恒指屢次衝上二萬九關後又掉頭回落，疲態畢現。本以為僅是長假前獲利沽盤使然，詎料肺炎疫情急劇轉壞，以致全球多地不惜犧牲旅遊業，以防疫情廣泛散播，令一場由中國主導的春節消費旺季消失。估計未來一至兩個月，中國乃至全球經濟活動都會受到一定程度拖累，令本已疲憊不堪的首季經濟迎來更大的下行壓力。

要知道，香港經歷逾半年的社會動盪，股市未見太大調整，主要靠中資企業估值支撐。如今疫情轉差令「中國概念」生人勿近，內地股市亦須延至下周一才復市，未來數天港股在缺乏俗稱「北水」的互聯互通資金充撐場面，鼠年開局幾可肯定大幅殺落，不但俗稱「牛熊分界線」的250日線會失守，更要提防是大熊市開端，皆因港股本已自斷雙臂，目前再加上中資積弱，整個新興市場增長引擎都出現「故障」，短期資產價格調整之勢難以逆轉。

所謂「一年之計在於春」，疫情打亂了不少企業的投資計劃，並加大中小企抗逆難度，只怕即使央行減息，也未必能力挽狂瀾。今年中國經濟「保六」是一個硬任務，惟突如其來的疫情，令保增長變得更艱巨。令人擔心的是，隨着中國內部不穩定因素急增，以美國總統特朗普的本性，勢必乘勢狙擊，可預示中美次階段談判高下立見，偏偏次季中國又須按承諾逐步開放金融市場，變相令本土企業面臨更大的外來競爭。內內外外的不利因素巧合地共冶一爐，前景複雜難解顯而易見。

香港的經濟政策長年累月不思進取、屢勸不聽，只懂依賴內地而沒有因應自身的條件強化競爭優勢，如今大靠山自顧不暇，香港淪為唇亡齒寒，前景豈容樂觀？經濟「速凍」及北水斷纜，將令包括香港樓市的資產價格難再當「不倒翁」！古語有云：「春寒料峭，凍殺年少。」且別小覷疫情擴散對經濟所造成的破壞。

展望鼠年，投資環境殊不尋常，今日港股紅盤預計出現大幅動盪，實非吉兆。大家要切實做好財務和風險管理，積穀防饑，打醒十二分精神應對經濟進入「冰河時期」的挑戰。