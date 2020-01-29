神州觀察：遠離野味保健康　禁令虛設最混帳

人類從歷史中學到的唯一教訓，就是人類從未在歷史中學到過任何教訓。十多年前那場導致民眾死傷枕藉的沙士疫禍，就是因國人進食野味的陋習所致，誰知此次廣泛爆發的武漢肺炎又是由此而來，以致相關野味禁令多年來一直形同虛設，亦更證明從政府監管到經營者再到濫吃野味的，都很混帳。

中國疫控中心日前證實，導致本次武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒，源自當地華南海鮮批發市場銷售的野生動物。國家市場監管總局、農業農村部及國家林草局亦宣布，全國禁止野生動物交易，直至疫情解除為止，呼籲民眾健康飲食，遠離野味。公安部亦表示將嚴打非法收購、運輸及出售野生動物的違法犯罪行為；公安部長趙克志並要求對抗疫期間出現的哄抬物價、囤貨居奇等擾亂救治秩序行為依法嚴懲。又要掃黑除惡，又要掃野味，看來趙部長有得忙了。

十多年前就已頒下禁令，到今天還在喊禁，說來也是諷刺，且又是吃野味惹的禍，實在愚蠢。當年沙士橫行，廣東就被踢爆仍有人無視禁令，變着法子販售野生動物及大歎野味；近日武漢爆出新型肺炎後，廣州亦有海鮮市場被揭繼續偷賣野味，當中更包括沙士元兇果子貍，種類「比動物園還多」，簡直不知死活。

武漢的海鮮市場亦不遑多讓，不但野味檔遍布，野味甚至多到叫不出名字。網傳場內其中一間野味店的價目表上竟有逾百種可供選擇，極為誇張，果子貍、山竹鼠、蜈蚣等活物應有盡有。直至政府查封之前，一些商舖仍在暗中售賣，當中更有不少經政府批准的合法攤位，且申請審批手續簡單，以致像暹羅鱷、虎紋蛙等人工繁育的重點保護野生動物亦可公開出售，可見從相關政策法規的制訂到野味經營管理都出了問題。

按照內地現行法例，雖明文禁止進食野味，但對野味的具體定義卻很模糊，譬如貓狗蛇算不算野味？這都是亟待解決的問題。加之內地《野生動物保護法》只保護國家珍稀及瀕危野生動物，如同默許其他普通野味交易的存在，種種亂象亦都讓相關禁令長期難以落到實處。總之防疫無能也好，廢官當道也好，最終仍需對民眾有所交代，當局若能藉本次疫情重新釐清責任，將野味禁令切實執行下去，或能挽回少許民意。

值得一提的是，從長遠計，於各地多建「小湯山」那樣的醫院設施亦很有必要，繼武漢之後，河南鄭州已在開始動工興建，且很有必要在全國推廣。就像為了辦奧運所建的「鳥巢」，平時只需善加維護即可；此舉不光是為應對本次疫情，將來遇到類似突發天災人禍皆可及時派上用場，而不需手忙腳亂。