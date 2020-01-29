香港當前的情況是福無雙至，禍不單行。外有美國的搗亂及內地疫情，內有暴徒不死心，社會撕裂。政府上下不齊心，經濟肯定陷於衰退，城市的國際形象一落千丈。

鼠年伊始，冠狀肺炎剛開始爆發，反政府的所謂革命還大有機會在今年立法會選舉、美國總統選舉前再起波瀾，製造破壞，形勢極為嚴峻和危迫。而即使香港依靠的內地，也受美國霸權主義的迫害和冠狀肺炎的衝擊，面對的挑戰不是短期性質，而是體現着國際關係與內地體制的結構性矛盾。即使過去三、四十年順利發展，今年或可達到小康的目標，但今後的發展還包含不少不穩定因素。中國好，香港好，主觀與客觀方面，內地都未必會對香港有大幫助，香港還是要在港人治港下自求多福。社會撕裂，人心觀望的香港做得到嗎？

不過，老祖宗傳授給我們的智慧是《易經》的辯證法。禍福互為倚仗，香港與內地當前面對的挑戰，實可變成機遇。一是挑戰背後顯示出問題深處所在，二是既知問題便可解決。更重要的是挑戰打破安逸，產生危機感，也反逼智慧和制度創新。應對挑戰便不是克服一時的困難，而是超越與提升，把社會推往新的發展階段。老祖宗的智慧是要破中求立，達者為先，關鍵是人的因素，變的要求。

變革有多種，或快或慢，或重或輕，卻沒有完美的標準。因為謀事在人，成事其實也在人，在於人的認識、能力和是否同心齊力。正因為變革沒有完美標準，只能在推行實踐中由參與者理解和實行，更重要的是要反覆試驗。合則用，不合則改，勇於試驗也勇於更正修改，才是變革成功的最大保證。

按這樣的思路，不談改革開放的三、四十多年，單以去年的中美貿易談判和冠狀肺炎的處理，內地政府開始時多有失誤，可是卻迅即改善。在應對政策措施方面雷厲風行，其中雖有不同意見，但還是可以形成共識，上下大致齊心協力一起來應付。因此，中美貿易戰裏，中國貿易沒有受挫仍然增長，在第一階段協議後，中國還有許多空間對付美國，貿易戰開始時的驚惶失措一掃而空。至於冠狀肺炎，內地政府處理有怠慢疏忽之處，但認清形勢後全力抗禦，卻顯示出巨大的組織力、動員力和堅決之心。這在歐美等所謂民主國家所少有，也非其他發展中國家可比。

香港政府比起內地在應對危機的反應遜色得多，但在內地示範和協助之下，香港政府還可發揮作用。不過，社會撕裂的隱憂仍然存在。