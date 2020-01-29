回歸以來，香江反對派凡事政治炒作，而且一定是向着反中亂港的政治方向炒作，這已成為他們一切言行的死公式，也是他們為禍香港的生活方式，除此，他們就不會活着。時下大肆炒作的項目有二，一是將本來只屬「司法互助」的《逃犯條例》修訂炒作為「反送中」，狂貼政治標籤，煽動起香港史上最大規模的反中亂港的政治風暴，並以打砸搶燒暴亂方式延續至今。

二是借着這個勢頭，把抗肺疫工作再次政治炒作，把「武漢肺炎」政治化、把這場防疫抗疫工作如何有效開展與他們一路以來的反共仇中主張相掛鈎，煽動香港的一眾醫護人員以罷工來要挾特區政府，接受某一種防疫主張，以政治凌駕於科學和醫務之上，目的是利用這場肺疫之發生和流行，煽惑起港人對中國內地的政治仇恨，借題發揮，為他們一貫鼓吹的徹底「隔絕中港」製造輿論，為他們的「反送中」政治炒作增添新內容，為這場持續了七個多月的風波暴亂增加新動力。

反對派如此喪心病狂，罔顧香港七百萬市民的生命健康安全，煽惑某些醫護人員以罷工「挾持」防疫抗疫工作，並不奇怪。眾所周知，為了反中亂港、政治炒作，他們是早就聲稱「攬炒」、「一起死」的。

當然，他們自己是「不會死的」，無論政治上、人身上都很安全，暴亂中還是肺疫中，他們都不會「親臨前線」，都有「安全措施」。就算成功煽動公立醫院的醫護人員罷工後，他們有何頭痛腦熱、大病小疾也不必擔心，私家醫護可隨時服侍，而大多升斗小民則無此能力也。

反對派政客玩政治炒作無所不用其極，也是有個過程。○三年沙士爆發，他們雖已相當猖狂，但未用此來政治炒作。那時香港的「反中亂港」氛圍也未到這種程度，如果硬炒，想必也炒不起來。那時大家多少還講講道理、講講邏輯、講講事實、講講是非。十七年後，這一切都不講了，反對派荒謬之極、無所不用其極的政治炒作也就可縱橫天下了。