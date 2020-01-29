武漢肺炎爆發以來，各種消息鋪天蓋地而來，令人眼花繚亂，網上訊息更是五花八門，無奇不有。有些消息也許是真的，但絕大部分都是不實之詞，不少更是有人刻意編造的謠言，然後一傳十、十傳百，不斷散布和放大，既帶來不必要的恐慌，也嚴重妨礙防疫工作。很明顯，編造謠言者正是為了引起恐慌和混亂，藉此加劇矛盾，挑動反中情緒，從而達到阻隔兩地的政治目的。

最駭人聽聞的是，有人為了脅迫醫護人員立即罷工，竟在醫院廁所引爆炸彈，更揚言「及後將放置真正炸彈」，簡直喪心病狂。當年爆發沙士疫症，儘管香港淪為重災區，但醫護人員大多緊守崗位，全體市民同心協力，最終戰勝了疫症。今次則是疫潮未到港先亂，港府防疫不力，進退失據，固然盡顯無能；有人煽風點火，落井下石，更是將政治狂熱之下的社會醜態和人性自私暴露無遺。部分醫護人員以治病救人作為政治籌碼，以罷工作為武器，與港府討價還價，要求「封關」，要求「禁止中國人入境」，這種事過去根本無法想像，他們的職業道德都丟到哪裏去了？

「太歲當頭坐，無災也有禍。」持續七個多月的黑色暴亂沒有徹底搞死香港，沒想到一場疫症令香港再度撕裂和瘋狂，隨時成為最後一根稻草，這大概就是所謂的「攬炒」吧？別看那班廢青幸災樂禍，其實在疫症面前，任何人都無法獨善其身，再繼續鬧下去，他們自己也難逃一劫。

幸好，人間還有真情，並非人人自私。有傳香港男藝人向武漢慈善總會捐款一千萬，用於購買醫療物資，成為繼內地歌星韓紅之後，第二個捐款抗疫的藝人，這才是真正的香港良心。即使是遠在美國的蓋茨基金會，也宣布提供五百萬美元緊急捐款幫助中國防疫抗疫。相對於這種體現人間大愛的善心善舉，香港有些人趁火打劫，將防疫問題政治化，豈止自私自利，簡直齷齪不堪！