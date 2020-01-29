香港的醫療水平，在全國來說位於前列，比起許多歐美國家亦不遑多讓，問題只是資源匱乏，僧多粥少，變成很多病人輪候時間過長，醫護做不停手，忙中有錯出現事故，這些問題各界反映多時，只是政府充耳不聞，有多餘錢寧願擲萬億去填海，完成林鄭月娥的明日大嶼春秋夢。

林鄭愧對香港人，本應在餘下任期亡羊補牢，可惜她心中沒有香港人，凡事只是向內地靠攏，過了火位便是擦鞋，自取其咎，超低民望不是沒有理由。最近武漢肺炎入侵，內地人紛紛湧港避難，甚至尋求醫療，小小的香港怎可能接收全國四方八面的病者？港府本應設好關卡，保護香港醫療系統免被佔用致崩潰，但反智的香港政府竟然在公立醫院免費診治懷疑是次肺炎患者。設備先進，不收費毋須按金，盡力把你醫好，相信在內地亦難找到同樣的醫療機關吧。

換轉你是內地人懷疑自己中了武漢肺炎，也會設法逃命來香港吧！這是人性，掙扎求存，如像沙漠見到綠洲，死命要往前走，前晚便有八個湖北人硬要闖關被堵截，但這肯定只是冰山一角。不少人已從其他途徑來港，他們求醫時又會隱瞞身份或其他重要情節，包括曾經接觸患者，最近便有發燒嬰入院，揭發家長在內地治療肺炎的醫院工作，網傳急症室坐滿來自湖北求診者，只要有一個超級播毒者，附近輪候的人及醫護便會受感染。武漢五百萬人出走，你認為多少人來了香港？港府大開中門，慷納稅人之慨，卻在靠害市民，即使昨日突然取消免費診治，但吸引了不速之客，易請難送也！

根據港大推算，內地主要城市北京、上海、廣州、深圳以及重慶等城市的疫情要等到四至五月才見頂。香港不設防，情況可能更糟，港大醫學院院長梁卓偉促請政府「走前三步」防疫，倒行逆施的林鄭班子會聽嗎？