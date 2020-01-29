去年十一月社會大騷亂期間，被暴徒破壞得最厲害，玻璃圍欄幾乎盡被打破、部分商戶遭縱火、連全港數一數二的高聖誕樹也遭焚毀的又一城商場早前復修完畢，宣布重開了。當日傳媒蜂擁而至，大家最關心的，是重開後商場的最大改變。

本來商場設計特色，是層層相通，樓層之間用自動扶手電梯連接，每層樓邊緣都有玻璃圍欄圍着，方便俯瞰下一層。玻璃圍欄比較通透，視野不受阻隔，是匠心獨運的特色設計。新的商場樓層邊緣的玻璃圍欄改為疏間白色金屬欄，金屬欄依然能保持樓層邊緣的安全，卻令樓層之間視線部分受阻，不能看透。難怪有顧客接受訪問時都說，商場看來像個大鐵籠，像公共屋邨商場，與又一城的高檔形象不相襯。

裝修後商場的另一特點是樓層間部分自動扶手電梯未曾修妥，依然停止運作，顧客要在樓層之間上落，一是改行樓梯，一是使用數量較少的垂直電梯。商場原來的垂直電梯不多，都是位處商場邊陲，往返需要走大段路，還要排隊等候，有顧客表示不滿。

被破壞的商戶中，影響最大的是溜冰場，一向深受跨區溜冰愛好者歡迎，如今溜冰場未能恢復使用，他們少了去處。另一影響較大的是部分被縱火食肆，商場食肆減少，增加了來這裏購物兼吃飯的顧客不便。

其實又一城商場被毀，受影響最大的是哪些人呢？看來是九龍塘區的居民最為不便，商場連接港鐵站，是重要交通樞紐，也是區內居民日常用品供應點；商場被毀封閉，乘坐港鐵要繞道而行，超級市場關門，顧客要另尋其他地區的超市。

另一受影響較大的群體是城市大學的師生。又一城差不多是從城大校園通往港鐵站的必經之路，商場封閉後，往返城大需要特別繞路，多費時間。聽在城大工作的朋友說，雖然又一城商場重開，但連接城大的通道還未修好。剛巧大學開學，進出大學的師生依然需要繞路而行。

其實「反修例」風波起始時，又一城一直未受影響，商場依舊是師生往返校園的必經之路。要等到幾所大學齊齊發難，蒙面黑衣人佔據大學附近道路，霸佔校園後，又一城才遭殃。

難怪有旁觀者說，要「光復香港，時代革命」，為何要破壞自己的校園，砸搗毀自己往返校園的主要通道？破壞校園迫使大學停止運作，砸毀上學的主要通道，只會令自己增加麻煩。稍為有點判斷能力的人都不會做這些蠢事。此等行為如何有助「光復」「革命」？相信他們自己也無法給出合理答案。