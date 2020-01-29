香港一片末世景象，人心不古，仇恨充斥。但有果必有因，要不是廢官太廢，為官避事，沒有人敢於撥亂反正，社會也不至於混亂至此。港府日前宣布，但凡符合呈報機制的武漢肺炎患者可免費睇病，並強調公院資源不會讓港人優先使用，甚麼國籍、種族都會醫治。結果言論一出，全城嘩然，昨日急急改為需要收費，但恐怕為時已晚了。

本來，醫者父母心，對所有病者一視同仁是基本醫德；而豁免確診患者醫療費也非香港首創，日本也有同類政策，目的是不欲有人支付不了醫療費而逃避診治，令病毒在社區擴散。事實上，香港已有內地疑似患者「逃出」公院事例，原因之一正是費用問題，相信豁免收費的最大考慮正在於此。然而，廢官有詳加說明嗎？政府有利用新聞處及網絡好好解釋政策嗎？沒有！至今連一個宣傳防範武漢肺炎的廣告也不見，遑論解釋政策。

反而如此大肆宣揚不收費，客觀效果就是招來更多內地人湧來醫病。火上加油的是，港府倣效澳門限制湖北旅客或到過湖北的非港人入境，但「跟一半不跟一半」，澳門要求入境者必須附上醫生證明證實沒有感染武漢肺炎，變相將所有湖北旅客或到過湖北的非澳人拒諸門外，偏偏港府只是靠自己申報，有沒有效果，不言自明。

港府廢官個個自命精英，順風順水的時候目中無人，不可一世，遇到亂事即倒瀉籮蟹，完全現形，連一直看不起的澳門也遠遠不如。香港黑暴未止，疫潮又起，別有用心的政客伺機搞事，香港不死一身孱。

無獨有偶，這幾日接連有炸彈案發生，包括明愛醫院男廁、佐敦道殘廁，以及深圳灣口岸垃圾桶疑藏爆炸品；另一方面，有人密謀今日罷工，美其名曰聲援醫護罷工，無非是黑暴再起的藉口，證明有人死心不息，非要搞死香港不可，單靠警力支撐到底能撐多久？