今趟武漢肺炎的災情是中共建國以來少見，無論為己為人，我們也該多與美、日、英等先進地區溝通，尋求協助，不要重蹈唐山大地震的覆轍了。一九七六年唐山大地震，中國仍處於半閉關鎖國時期，基於泱泱大國的尊嚴，即使不少西方國家提出願意無條件支援，北京也斷然拒絕，最後導致超過二十萬人死亡，是人類歷史上傷亡最嚴重的地震之一。如果能及早引入外援，情況或許不至於此。

武肺的疫情嚴重，蔓延速度既快且廣，單憑中國自身去努力撲滅，恐怕不足夠，應主動呼籲國際社會提供醫療物資，以至派出醫護團隊來華協助。有傳日本已提供了一百萬個口罩予中國，但據報單是香港政府儲備的N95口罩已達一千萬個，扶桑國的一百萬個只是杯水車薪。若在平常時節，人家給多少就是多少，我們如果再開口多要，未免有失大國體面。

但今次不同，中國很多地區危城告急，這不是講顏面的時候，我們應該請各先進國家盡可能提供更多物資馳援。中國現在需要大量防疫保護衣，也需要大量防疫程度強的口罩。經過今次疫情，筆者才知道自己家中存放的部分口罩，原來只是可以過濾氣味，是防不了肺炎菌的。

生產嚴謹的防疫用品，還是美、日等先進地區比中國有經驗，我國就算能生產得到，目前肯定也不敷應用，各省市的需求遠遠大於供應。近日，我致電廣州的親友慰問近況，他們說一個口罩會用上兩、三天。我聽後大吃一驚，說口罩用了四到八個小時就要更換，日復一日地用是不行的。親友家中並不缺錢，他們說不是捨不得多買，而是想買也不容易，惟有省着用。

以上就是大城市中等收入家庭的情況，要是在落後地區的窮困家庭，恐怕情況更不堪。撲疫如撲火，中國馬上籲請國際上的朋友多幫忙吧。