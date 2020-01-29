武漢肺炎已成全球災難！廢柴政府抗疫大失方寸，睇見都心翳！本報昨日頭版兩條標題道盡無能政府混吉過日子，水浸眼眉，林鄭仍廢噏「把市民健康擺在第一位」，真係諷刺！

本報話「診武漢肺炎 公院唔收錢，政府自招患者湧港」，另小題：「口岸廢策：有冇去過湖北，任得你噏」，健康申報靠個「信」字。阿哥，喺內地確診武漢肺炎人數不斷飆升之際，港府不但求求其其，採取局部封關措施應對，仲要爆出符合呈報機制嘅患者可免費睇病，即係話，唔集體闖關「逃亡」來港就醫又點對得住港府嘅菩薩心腸？尋日急急縮沙都後悔已晚啦！

喂，睇吓內地湖北省政府嘅高官，喺武漢肺炎防控工作舉行嘅記者會上醜態百出，你就知內地嘅高幹依然「假大空」，廢到冇朋友，不但無一個識戴口罩，因戴反口罩而受批評嘅武漢市長周先旺，受訪時指封城係艱難決定，仲形容「武漢人少出去，便是對全國及人類的貢獻」。條友又話願意革職謝天下，而各界則批評佢控疫不力，而佢仍自我感覺良好！佢同香港啲廢官實在有得揮！不過，佢仲稍勝一籌，起碼有肯「革職謝天下」之心，唔似香港啲廢官霸住茅坑不拉矢，或作狀拉矢！

呢，依家全世界人一聽到「他來自武漢」個個嚇到仲慘過撞鬼！世衞想唔認衰都唔得，內地固然全國恐慌，全世界亦知武漢肺炎傳染勁揪，死亡率正在上升。早幾日世衞仍於最新情況報告中，將武漢肺炎嘅全球風險列為「中等」，日前才將報告修正為「在中國風險非常高，在地區和全球風險均屬高」。好明顯，武漢肺炎來勢之兇猛，恐怕比之十七年前嘅沙士有過之而無不及！港大醫學院院長梁卓偉甚至悲觀預測，疫情四月見頂，廢官如果再烚吓烚吓廢噏無謂，不知亡羊補牢，快啲做好徹底封關工作，如果再開門引武漢肺炎感染者入關，香港玩完，林鄭要革職下台！