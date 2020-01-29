菲律賓總統杜特爾特上台後，銳意發展獨立外交及清除毒禍，獲國內人民支持。在外交上，凸顯主權國的自主地位，並沒有像過去事事倚仗美國，失去自主權的頹態，就連長期駐紮在菲國的美國軍事基地，亦漸漸被菲國收回。杜特爾特的主政，很大程度跟北韓領袖金正恩有點兒相似，就是為自身國家利益着想，形成東南亞地區的東邊有北韓，西面有菲律賓的自主亞太合作，美國在區內軍事勢力受到一定障礙，更不是絕對話事。

美國近日提議與東盟國家在今年三月於拉斯維加斯舉行特別首腦會議，集中討論包括中國南海爭議海域等，不過，杜特爾特拒絕接受邀請。杜特爾特發脾氣也就是因為主權不獲得尊重，美國早前取消菲律賓參議員德拉羅薩訪美簽證，引起杜的不滿並發出嚴重警告，揚言給美國政府一個月時間推翻取消德拉羅薩簽證的決定，否則終止和美國《來訪部隊協議》這份一面倒的外交關係，絕對展示出要美尊重菲國主權及地位，最離譜的笑話卻是連杜特爾特訪美也要拿簽證。

新加坡國際智庫研究所最新年度調查報告，指東盟十國之中，中國獲得七個國家大部分受訪者接受及認同，計有汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸及泰國，支持或喜歡比率由五成二到七成四不等。雖然菲律賓並不是一面倒傾向支持北京，但支持促進與美國關係的比率下降，當中是與南海問題爭議有關。惟菲律賓近年與北京關係良好，特別是南海問題上，杜特爾特並沒有否定南海的主權，亦沒有為這個問題做任何澄清，只是強調南海是需要周邊國家參與開發，惠及區域內國家，正是北京期望維繫南海諸國關係的重點。

有了對南海開發的目標，區內各國不但不會因主權相互糾紛，更能維繫關係及促進開發，杜特爾特與其參加東盟首腦會議，還不如留時間多搞區內開發更實際。