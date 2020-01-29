豬歲末、鼠年始，以武漢為源頭爆發的新型冠狀病毒肺炎（「武肺」）疫情，是急性的呼吸道傳染性疾病。至本文發表時病毒源頭已初步證實是武漢市某海鮮批發市場，發現較多呈陽性反應的環境搜集樣本。

武肺疫情的特點是受病毒感染者有一至十四天的潛伏期，中招者可能同時是病毒的傳播者，但未病發而不自知。疫情爆發後內地衞生防疫部門已集中全部力量找源頭、研病毒、開發試劑及醫治的緊急方法，在中央政府國務院的統率下第一時間果斷抗疫並通報世衞。武漢市及湖北省在全國支援下，展開了對抗「武肺」的人民戰爭。中國抗疫行動獲得世界衞生組織及尚未建交的梵蒂岡教廷的讚賞。世衞總幹事亦已前往北京，與抗疫前線的中國內地研究及交流人類要如何戰勝這場衞生安全危機。

人類的知識和進步，由自然王國走向必然王國，總是有一個過程。當人類在生活中遇上突然而來的疫情災難，面對生死考驗，又未能即時找到靈丹妙藥醫治的時候，人們如何面對生命價值、政府管控、社會應對、人際關係等，則往往是人們戰勝橫逆的首個必先克服的關口，而要跨越此心理關口，也往往是由人們自己開始。

筆者在市政局的年代，曾與當時的衞生署署長陳馮富珍（數年前卸任世衞總幹事）、醫管局前行政總裁梁栢賢醫生在當時的衞生委員會共事，共同應對過如禽流感疫情等等的在香港爆發的衞生安全疫情問題，深感香港在經歷過沙士侵襲一役的慘痛災難經歷後，特區政府、市民和社會是有一定的抵禦疫症的認知和能力。最重要的是不要社會內鬥，不要港人自亂陣腳，不要抗疫政治化，不要情緒化的恐慌。

就這次主要經呼吸道飛沫傳播的疫情而言，因無色、無味、部分患者甚至無徵狀，於是患者成為病毒中介的「推銷員」而不自知。最好的預防辦法如抗疫泰斗鍾南山所言，自我隔離是最具成本效益，也是最有效的自衞絕招。自覺的生活上自保手段不離「三寶」，即口罩、洗手、酒精消毒，可助自身最大限度下預防飛沫傳播和交叉感染。大家不可不知，目前是沒有「靈丹妙藥」醫「武肺」，總之上上之策是預防勝於治療。

疫情撲面而來，只有生死，沒有黃藍。雖有網民公開呼籲「停戰」一個月，但黑暴依然故我，此起彼伏搞暴亂和罷工，甚至有指與數宗引爆炸彈案有關，令人齒冷。亂港派以為對特區政府「趁你病攞你命」，便可「得米」、「五大訴求」可成。殊不知此舉，正正是與全港市民為敵，不惜將全港市民的生命作賭注、作人質。可以斷言，亂港派只會加速自取滅亡。

對於政府應對疫情來說，林鄭返港主持高層抗疫會議前，無疑危機回應和效率是比澳門慢幾十拍，會議之後略有轉機。政府領導港人抗疫，真要如車公靈籤所揭示：「天理人情只要公」。大公無私，一切為公。公開公平公正，自會公道自在人心。港人渴求一個公字當頭領導抗疫的特區政府，一切出於公心去維護公眾的利益。