正論：全城瘋搶口罩　廢官折騰港人

眼下的香港彷彿末世降臨，一方面黑暴未止，另一方面武漢肺炎來襲，而且疫情有愈演愈烈之勢。連日來全城瘋搶口罩，多區驚現排隊人龍，然而一罩難求，向隅者眾，更有無良奸商乘機抬價大發瘟疫財。超市食品同樣一掃而空，市民擔心疫潮不散，紛紛積穀防饑。回歸廿多年，香港從未如此人心虛怯過，廢官之無能，已到了令人忍無可忍的地步。

昨晨超市、藥房還未開門做生意之際，已見各處都有長長人龍，動輒過千人排隊，為的只是購買口罩、消毒液等防疫物資，可惜供應有限，能購得口罩的「幸運兒」只佔少數。另外，有網站聲稱有口罩存貨，吸引網民一窩蜂湧入網站搶購，高峰期約有十一萬人排隊，結果網民「塞車」逾句鐘，成功登入網站卻發現口罩早已售罄，怨聲載道。甚至乎，遠至南韓、日本、泰國的網站也被本港網民塞爆，然而各地也陸續出現斷貨情況。市民怒批港府無能，市民淪落到買口罩也像乞討似的，香港連第三世界也不如，可謂沒有半點誇張。

上述亂象只是冰山一角。不少無良奸商趁機抬價，平時毫不值錢的口罩，現在竟被炒至過百元一包，有藝人晒出花費百元買來的口罩，竟然薄如蟬翼，品質差劣；網上更傳出沙田區有藥房出售有漬口罩，懷疑是黑心二手貨。事實上，消委會自上月中至今，共接獲十一宗涉及商戶銷售口罩的投訴，當中包括貨品質素、價格爭議、營商手法、延期或沒有送貨等，隨着疫情吃緊，預料相關投訴只會有增無減。

口罩固然供應奇缺，就連蔬菜、米麵、凍肉等糧食也被搶購一空。昨日的蔬菜價格急升，竟然比農曆新年時期的售價還高出逾倍，市民依然爭相搶購。一個物資不缺的國際城市，如今竟然一片兵荒馬亂，仿似戰亂時期，簡直是咄咄怪事。有人警告，市民現已陷入恐慌，搶完口罩後，下一波便是搶糧食，倘港府廢官依然活在夢中，恐怕新一輪暴亂將會一觸即發。

這絕非危言聳聽。昨日又有黑衣人在西灣河、沙田等地堵路及砸毀巴士，聲稱要聲援醫護罷工，阻止市民上班，無非是藉機搞事。再加上本港短時間內揭發三宗炸彈案，宗宗的威力都足以致命，證明黑暴死心不息，急欲藉着港府防疫不力再次掀起大規模暴亂。雪上加霜的是，公院醫護密謀大罷工以威脅港府全面封關，昨日僅博愛及東區等醫院便有九十名護士請病假，如同為本已人手緊絀的公營醫療再插一刀，隨時成為壓垮香港的最後一根稻草。

世上沒有無緣無故的恨，香港民怨沸騰，連公院醫護也籠裏雞作反，原因正是廢官太廢太可恨。可以看見，港府防疫後知後覺，拖泥帶水，絲毫沒有將市民安全放上心，封關封一半也就罷了，為何連穩定防疫物資供應也做不到？鄰埠澳門為市民搜購二千萬個口罩，當地市民憑身份證換購，確保人人有口罩用，反觀一橋之隔的香港，口罩竟成為奸商囤積居奇之物，市民為了撲口罩而徬徨不安，港府一味坐視不理，還不嚴打究竟等甚麼？最諷刺的是，以前是港人寄物資到內地，今日是拜託外國親戚寄口罩到港；更有甚者，特首林鄭月娥日前為口罩短缺寫信去國務院求救，國家危難之際還要為香港張羅口罩，港府之無能，簡直非筆墨所能形容。

更令人不滿的是，商經局局長邱騰華昨日與多個商會開會，業界代表引述邱局長聲稱，政府因「行政關係」不可能向市民派發口罩，頂多只能加快清關配合，要靠各商會與個別內地廠家協議為香港提供口罩。人們不明白的是，非常時期應該用非常手段，為何政府不能向市民派口罩？港府有物流署負責採購物資，為何不透過該署向外國供應商下單大量生產口罩，反而只靠商會向內地尋找貨源？中國疫情兇猛，人口又多達十四億，若一人一日用兩個口罩，每日便要有廿多億供應，自顧尚且不暇，還要顧及香港，港府廢官到底知道醜字怎麼寫嗎？

弗備難，難必至。港府經過○三年沙士洗禮，依然沒有全盤防疫計劃，只知踢一踢動一動，結果政策進退失據，朝令夕改，簡單如非本地患者收費問題，也由不收費改口為收費；又如原擬改裝粉嶺未入伙公屋作隔離之用，又因黑暴發難而急急跪低，防疫之倒瀉籮蟹，有目共睹。今次疫情已令市民人心惶惶，既因為防疫物資短缺、港府把關不力，更因為疫情變化多端，不知伊於胡底，有指不僅飛沫能傳播武漢肺炎，連一般接觸也能傳染，單靠廢官把關，市民怎能不一步一驚心？確診個案怎能不進一步增加？

今日香港就像處於末世，人心不古，仇恨充斥，港府還不奮起亡羊補牢，打醒萬二分精神抗疫，重罰囤積口罩、抬價搶錢等亂象，以及穩定物資供應，一旦本港出現社區感染，便是民怨怒火大噴發之時，港府搖搖欲墜的管治勢必不堪一擊，勿謂言之不預也！