世界視線：希拉妮野心猶在　民主黨風波不息

美國前國務卿希拉妮跟民主黨初選參選人、參議員桑德斯勢成水火，可謂人盡皆知，亦因為兩人在一六年大選中惡鬥連場，導致民主黨內部撕裂，最終將白宮寶座拱手讓了給特朗普。

四年過去，希拉妮仍然不遺餘力「唱衰」桑德斯。就在最近曝光的一段採訪裏，希拉妮就批評桑德斯是個「職業政客」、「沒有人喜歡他」，多年議會工作，卻只獲得一名同僚支持。不過，希拉妮日前卻罕有地釋出善意，主動為出位言論「補鑊」，強調有關訪問早在一年半前進行，這番話並非針對大選，希望選民不要受她的言論影響，而是用政績評判桑德斯。

一句「並非針對大選」，不僅難以讓人釋疑，更極具諷刺意味。事實上，希拉妮月旦民主黨參選人，從來不留情面。除了持續對桑德斯發炮，她早前亦影射夏威夷女眾議員加伯德是俄羅斯屬意的人選，結果被後者告上法庭，要求賠償名譽損失。

為甚麼希拉妮堅持「退而不休」，甚至被指摘「分裂黨」也在所不惜？有分析指她對四年前的敗選心有不甘，一直計劃捲土重來。她日前公開表示，如果自己參加十一月大選，將有能力擊敗特朗普，又重申自己對擊敗特氏有着強烈的欲望。事實上，希拉妮一直沒有把話說死，一八年底，她的前顧問佩恩在報章撰文，指希拉妮不會因為兩度競逐總統失敗這種「小事」而放棄入主白宮，大家應做好心理準備迎接「希拉妮4.0」，大有試水溫的意味。

常言道，「不是冤家不聚頭」，特朗普對希拉妮的政治野心就有相當深刻的了解。特氏數月前還發推文，慫恿「狡猾的希拉妮參加比賽，取代左派參選人沃倫」。對於特氏的離間，希拉妮聲稱「不會上當」，但隨着通烏醜聞持續發酵，拜登的選情遭到挫傷，代表左派陣營的桑德斯和沃倫又鬧不和，民主黨群龍無首，希拉妮出面「收拾殘局」的誘惑勢將愈來愈大。問題是，四年前希拉妮敗於政治素人特朗普之手，如今角色逆轉，對方有連任優勢，自己卻是「一介平民」，勝算幾何？