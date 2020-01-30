功夫茶：彈性上班安排差　公僕怒火遲早爆

一個武漢肺炎疫潮，令林鄭月娥及其團隊徹底出醜，其管治之廢直如諸葛亮《前出師表》最後兩句：臨表涕零，不知所言。呢，一時話「封關不是一個正確策略」，之不過喺輿論壓力下，死死氣敷衍封關，可惜為時已晚！

見微知著，林鄭防疫，要言之，差到無倫！政府回應，又每一步都來得太遲，所謂政策，全是後知後覺，經此一「疫」，大家睇到呢個離地特首，之前唔知喺便利店買唔到廁紙，依家仲赤條條話畀人知，原來連戴口罩都未識，真陰功，唔知佢又會唔會買錯胸圍戴錯bra？一個年年考第一嘅特首，唔通又跌落「高分低能」嘅魔咒？

嗱！政府為咗盡量減低疫情喺社區擴散嘅風險，由尋日開始至二月二日為公僕實施特別上班安排。即係咁，除咗提供緊急和必須公共服務嘅人員外，政府僱員喺假期後毋須返回寫字樓辦公，可留在家工作，又呼籲私人機構在可行情況下，作出類似安排。

呢，有關政策一公布，旋即惹來不少公務員投訴不公，明明部門唔係緊急，點解要返工喎！多個政府部門如律政司、消防處及香港郵政都有前線員工指控被迫上班。有律政司文職公務員向本報反映，律政司要求員工輪流返辦公室，但係佢哋工作既非緊急，又唔使上法庭，咁即係有違政府原意，亦冇顧及員工安全啫！

有道是「耕田唔養牛，自己攞難受」，功夫茶就認為「政策唔清晰，公僕怒難息」！呢個自認「執行力」高嘅林鄭，廢柴管治班子竟然冇諗過下面班員工會有咁多不滿，難怪佢哋推行啲政策好似盲婆餵奶亂咁質，全無方寸！阿哥，邊啲要返邊啲唔使返，或者如何分工合作，部門主管不是應明確指示嗎？依家公布得又遲又亂，叫下面員工點適應點依循呢？回歸後公務員已離「高效」很遠！

政府一次又一次將好事變壞事，派錢派到天怒人怨，安排公僕留家辦公又怨聲載道，負評來自四面八方。「不患寡而患不均」，道理一字咁淺都唔曉。喂，阿哥，如果州官可以放火，百姓唔可以點燈，政府無道至此，天下唔亂就奇！呢啲唔係眼闊肚窄，直頭係「眼唔闊肚更窄」，一班庸官鼠目寸光，即使登高都望唔到遠方，仲點叫佢哋推出有前瞻性嘅政策吖？注定一世做扯線公仔。

咪話功夫茶唔警示，呢班有怒火嘅公僕，隨時又上街示威宣洩不滿，唉，亂港勢力set個圈套都冇set得好似肥婆坐屎塔──佮佮冚吖！準到嚇死人，林鄭真係能人所不能！之不過，最後個社會日嘈夜嘈，立立亂，恐怕終有一日阿爺睇到眼火爆，忍唔住雷喝一聲：話之你香港死！樂得冇眼屎乾淨盲！屆時香港就真係番薯跌落灶，該煨咯！