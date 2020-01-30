產評：疫襲經濟覆鳥巢　港樓豈會有完卵

武漢肺炎疫情未見紓緩，對中港以至全球經濟造成的負面影響暫難以估量。隨着經濟千瘡百孔、民眾百上加斤，可以預期各大央行會「落重藥」救市，惟藥效遞減的風險不得不防。就香港而言，經歷逾半年內憂外患，早已心力交瘁，目前可謂無險可守，即使中美聯手維穩，亦只怕難挽狂瀾，而一直高企不下的樓市危矣！

內地債務問題本已嚴重，為了避免疫情成為引爆債災的導火線，財金部門即使新春期間也不怠慢，主動安撫市場，料季內「降準」、甚至減息的可能性大增。至於美國，原本預計聯儲局會因應經濟強勢而按兵不動，可如今全球重大增長引擎中國「生病」了，更有「傳染」至整個亞太區之勢，驟然令全球經濟風險急升，再加上美國總統特朗普趁勢口誅筆伐，屢次敦促減息，相信當局也會看清形勢，以免淪為歷史罪人。但問題是：央行仍夠彈藥嗎？倘若減息容易，早就實行了！

既然外部多方苦難湧至，香港內部理應團結同仇敵愾，偏偏港府無論是處理政治、經濟、社會，以至防疫問題，皆手法差劣，全然予人對着幹之感。原以為可藉疫情轉移視線，結果社會矛盾不減反增，實在情何以堪！所謂「不同心，難同行」，當下要善用財政儲備與市民共度時艱抗疫兼抗逆，只怕凡事都只會事倍功半。

觀乎過去大半年，縱然香港經濟急劇轉差，但資產價格維持穩定，主因之一是「北水」源源不絕，樓市成為「儲水池」，資金安穩停泊。可今年內地經濟開局艱巨，疫情發展已重創商業和消費信心，對企業盈利造成具殺傷力的損失，港股昨日鼠年開市大冧，反彈乏力，豈非無因？可預見的是，內地對香港的服務和資產投資需求必然下降，倘若疫情失控，中資將無可選擇地全方位套現，屆時樓市定必成為「抽水」目標之一。誠然，樓市疲態早已畢現，例如近期二手劈價個案明顯增加，今期居屋推售，揀樓至今逾月僅售三成，足見在經濟不景氣、市民收入下降風險增加下，置業需求已受壓抑，只要「北水」班資回朝，中資放盤驟增，即使再減息、供應續縮，也難阻「地心吸力」。

本來，經濟順逆有時，只須保持平常心，可香港資產價格在長期依賴內地資金和相關需求下被嚴重扭曲，一旦修正開始，痛楚乃必然，最怕疫情過後，演變成L形的長期衰退悲劇。無論是個人或企業，宜把握時間「去槓桿」，減少借貸做好「疫」周期措施，確保暴風過後，有得留低！