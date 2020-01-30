神州觀察：野味市場血水飛　疫病氾濫豈無因

武漢肺炎全城散播之際，丹麥某報刊卻刊出一張被指辱華的漫畫，畫中將五星旗上的五粒星星換成了五枚病毒圖案，引發北京強烈不滿，嚴斥該報對中國人民正在遭受的疫災缺乏同情心。只是蒼蠅不叮無縫的蛋，若然自己全力做好防疫工作，又怎會招致別人挖苦嘲弄？

中國疾控中心日前表示，在對武漢華南海鮮批發市場採集的環境樣本檢測中，發現大量新型冠狀病毒，且集中分布於場內暗藏的野味交易攤檔，證實時下已經失控的病毒源頭確是來自相關野生動物。而隨着場內污糟不堪的衞生經營環境遭曝光，亦讓民眾深刻認識到，此次疫情爆發根本避無可避。

網上日前流傳出一系列據指是華南海鮮批發市場爆疫前所拍的日常照片，顯示不僅各種野味一應俱全，更可怕的是，隨地棄置的動物殘骸、內臟充斥於各個角落，下水道亦積滿了血水及油污雜物，儼如從未清洗過一般，看得人反胃想吐。其實早在去年六月，就有當地市民於網上留言反映有關情況，希望當局能加強監管，事實證明，當局一直未有理會過。

而在早期確診的武漢肺炎病例中，大部分患者亦被證實是來自上述海鮮市場，有病人家屬還爆出另一個衞生問題，就是場內的通風效果很差，各種情況加在一起，勢必助長疫情傳播擴散；尤其是當該病毒後來被確認「人傳人」，可想而知，在此之前應有多少病毒被傳了出去，乃至商販及市民每日頻繁穿梭於街市、社區，期間又造成了多少重複播毒行為？經營野味已是不該，經營環境更是如此惡劣，實在想像不到當地有關監管部門平時都在幹甚麼？

日前廣東再有反盜獵人士舉報稱，當地一名野味販子長期大量收購國家重點和非重點保護野生動物，並公然在網上發布宰殺動物及兜售生意訊息，揚言可為下家辦齊合法銷售證件，及提供一條龍送貨服務，客戶遍布全國各地，惟遭多次舉報亦可平安無事。反觀武漢的野味市場，又何嘗不是如此？當地執法部門過往不乏清理打擊行動，奈何野味檔卻一直存在，衞生問題更是每況愈下，說明所謂的監管只是走過場，背後少不了腐敗利益勾結問題。諸多因素合起來，終致產生「自己作死」的惡果。

不但自己作死，還要拉別人來墊背，則更為可惡。如今武漢肺炎再也不是一城一池之失，眼看西藏這片唯一的「淨土」也已出現疑似疫情，「全國江山一片紅」應是指日可待，全球蔓延之勢更將愈演愈烈。當局有辦法不讓自家民眾罵娘，但外國人說甚麼做甚麼卻無法阻止，看在人家也是無辜受害的份上，就別再斤斤計較了，還是用心抗疫的好。