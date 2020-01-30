有所謂學者為防疫中個別醫護人員要求罷工的言行作辯護。他表示，香港的醫療資源有限，不應照顧在港的內地居民，故此主張封關，禁止內地居民來港，否則的話，內地居民會耗用本港醫療資源，引起香港人反對，令中港矛盾惡化。

該學者又認為，要保護醫護人員，減輕他們的風險和壓力，避免出現超越香港醫療的最大負荷能力。若政府不封關禁止所有內地居民來港，前線醫護人員應可罷工來要挾壓迫政府。

這樣並不是甚麼胡扯的國際關係邏輯，而是似是而非的歪理，其中包含許多認知上的缺乏。

一是封關並不可以絕對禁絕疫症來港，因為即使禁止內地居民來港，也不可能禁止香港居民來往香港與內地。香港有幾十萬居民居於內地，沒有法理依據可以禁止他們出入香港與內地。一方面與內地政府合作，限制非必要的內地居民來港；另一方面加強邊界檢疫控制，對所有人一視同仁，便足夠應付。這樣的限制實則會大大減少武漢肺炎疫潮期間內地居民來港的數目，方便檢疫，應付入境才發現的疑似病人，應可控制源自內地的疫情，減少疫情大爆發的風險。

二是香港醫療系統有完善的分流制度，可以對輕、重症作出不同比例的調動，也可以採取緊急措施從別的部門抽調人手，沙士時期已是如此，今天各方面的資源應比沙士時期更多，更易調撥。香港醫療系統即使是一直緊張運行，資源短期調撥的空間還是存在，不會簡單地超越負荷能力，出現持續危機。在適當合理限制內地居民入境的政策下，危機出現的機會更可降低。

三是醫護人員在武漢肺炎疫潮期間罷工，無論怎樣都會削減治療疫症的醫療能力，傷害香港居民的利益，而且會引起恐慌，對醫療機構的工作加重壓力，對防疫抗疫有百害而無一利。該學者說：「前線醫護人員的任何決定，無論最終是怎樣，都是代表香港市民，都是應該支持的。」這是典型荒謬的民粹主義，也是偷換概念，把罷工歸入前線醫護人員的任何決定，再簡單轉移將之變成代表香港市民，便應支持，而不問道理，更不管最終結果。這類似反修例暴亂中的暴徒之動輒說代表香港市民，不問理由後果，便可打砸燒攬炒一切。

事實上，這個時期鼓吹醫護人員罷工，要求禁制而非限制內地居民來港，政治企圖大於解決疫情，目的不過是為了借機挑撥香港與內地的矛盾，同時把醫護工作的範疇納入政治抗爭之內，破壞香港的體制與專業文化，製造混亂。