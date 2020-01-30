政治如何影響經濟、民生、人心甚至防疫抗疫工作，從回歸二十二年的一系列風波、動亂乃至今次我們正在經歷的防疫抗疫中已有深切體驗，誰也避不開跑不掉。香港回歸以來的一切亂象和負面影響的根源是政治，是反對派熱衷的「為反而反」、「逢中必反」的政治。

這樣的政治時時刻刻、無孔不入的或慢性侵害、或強烈衝擊着香港的一切社會生活領域，毒害世道、毒害人的思想，把香港拖入政治漩渦，把香港人變成政治掛帥的政治動物——那種政治智商很低的動物，任憑他們愚弄指揮的政治動物，還自以為很聰明、很有「先鋒意識」、「國際視野」，「引領潮流」，實際上是自尋絕路，愚蠢透頂，沉浸在手舞足蹈的末日狂歡中而不知。

我們要問，被反對派操弄的這種「逢中必反」、「為反而反」的政治是怎麼來的呢？至少有兩條很明顯，一是英夷殖民統治下根深柢固的洋奴思想加反共情結；二是「一國兩制」設計下為了香港「實現普選」，給反對派提供了某些機會和可能，這種機會和可能又令反對派的「逢中必反」、「反共合理合法」變得「理直氣壯」，更具蠱惑性、煽動性，惡性發展，走向極致，洋奴成為漢奸，反共顛覆一國，也就「順理成章」，二十二年來出現了大量這方面的人和事。

反對派由反共而反中、由洋奴而漢奸，這當中是有政治蛻變的、是有矛盾轉化的。北京最初設計「一國兩制」時，並未把香港存在已久的「反共」問題當一回事，認為九七後可以照罵共產黨，認為共產黨從來不怕罵、罵不倒，即使香港成為「反共前哨陣地」也弄不垮中國大陸，最多添堵而已、添惡心而已。但是九七後反對派把反共弄成反中，弄成逢中必反，弄成風波動亂，弄成反中仇中，這樣的政治就變成了危害國家主權和安全的對抗性的政治。

與此同時，九七後反對派把他們無限崇尚的西方模式當成顛覆「一國兩制」的政治工具，內外勾結，賣港禍國，變成了「敵我矛盾」，危害和影響大矣！