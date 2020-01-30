流年不利，時運不濟，中國人在短短一、兩年內接連遭遇幾個「大劫」，中美貿易戰、香港黑暴、武漢肺炎，可謂一波未平一波起，一劫未完一劫來。莫非這就是上天對中國人的考驗？也許，這是進入小康社會的一道坎，是實現大國崛起必須經過的磨難，但付出的代價未免太大了。

貿易戰和香港黑暴都是美國策動，中國沒法阻止，只能被動應對，而武漢肺炎則是本身的問題，不能怨天尤人。中國在貿易戰中遇到某些挫折，但並沒有傷筋動骨，很快就能站穩腳跟，從容應對。黑暴也只是搞亂香港，對內地沒有造成實際損失。反而武漢肺炎來勢洶洶，肆虐神州大地，才是對中國乃至全世界的最大危害。

正所謂，禍之所由生也，生自纖纖。這場疫症之所以瀕臨失控，正是因為官僚怠慢失職，沒有及時將病毒扼殺於萌芽狀態，導致一發不可收拾。疫症開始蔓延時，當地政府不但沒有重視，反而企圖隱瞞，直至瞞不過了才上報，因此延誤了將近一個月時間。更不可思議的是，被視為病毒源頭的華南海鮮批發市場不是第一時間查封，而是中央首批專家小組趕到後的第二天才被叫停。由此可見，內地官僚並沒有吸取當年沙士慘痛教訓，依然抱着僥倖心態，敷衍塞責。武漢市長周先旺聲稱「願革職以謝天下」，其實這已不只是革職的問題，而是必須追究責任的問題，官僚失職而引起彌天大禍，豈能一走了之。

歸根究柢，要徹底消滅病毒，防止疫症，關鍵還在於提高國人的衞生意識，改變吃野味等飲食陋習。全國各地售賣野味的市場不知凡幾，衞生環境惡劣的市場更是比比皆是，這些隱形炸彈不排除，即使今次疫情受到控制，也無法保證日後不會死灰復燃。悠悠萬事，民生為大，整頓市場，改善衞生，既是民生問題，也是政治問題，既關乎百姓生命健康，也關乎國家長治久安。