「趁佢病攞佢命」是漢奸黎去年的「金句」，今年暴徒繼續付諸實行，別以為去年底有一段日子減少了示威，表示暴潮冷卻了，實則只是走向地下化，而且更藉着疫潮來夾擊，兩日三宗炸彈案，脅迫政府封關以及醫護罷工，昨日假期完結大家恢復上班，便立即出現堵路，甚至在東鐵路軌掟雜物，似曾相識的畫面又再出現，可見暴徒回氣之後又大舉出動了。

暴徒不但直接威脅社會，更像一種傳染病毒，其他人有樣學樣，不分區域及顏色，政府日前宣布計劃將未入伙的粉嶺公屋暉明邨改裝為肺炎隔離場所，引起街坊恐慌，亦不滿當局未有事先諮詢，有人發起聚集堵路，更在暉明邨大堂縱火，需要出動消防救火及防暴警清場拉人。當地本應是建制派地頭，也被示威者連成一線，政府見勢色不對，立即跪低說打消原來計劃。

人人都說香港行衰運，這是因也是果，一隻手掌拍不響，沒有歷屆窩囊政府的日積月累，百年香江基業也不會就此凋零隕落。大家都是香港人，愛之深責之切，尤其是疫潮人命關天，都希望特區政府可以從谷底反彈，做出成績拯救萬民，挽回香港人信心。可是希望愈大失望愈大，尤其是與一橋之隔的澳門相比，「衰過清朝」也不如，人家迅速果斷，處處顯示政治智慧，我們的特區不但跟風，而且跟又跟不足，錯漏百出，像這次隆而重之宣布封關，中央也配合停發個人遊簽注，以為林鄭終於做齣好戲，怎料又是爛戲，封關不封羅湖，等於穿大洞的魚網，而且又不即時實行，讓人可以有一天半時間趕及入境，不知又有多少漏網之魚了，這是年薪數百萬元高官想出的主意嗎？

冬去春來，斬草不除根，春風吹又生，止暴制亂拖到今年都未能完成任務，牛鬼蛇神、蛇蟲鼠蟻皆蠢蠢欲動，暴潮與疫潮夾擊特區，不需大仙指引，也知道凶多吉少了。