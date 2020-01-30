武漢肺炎疫情來勢洶洶，席捲全國，林鄭月娥領導下的特區政府應對的表現顯得手足無措，似乎缺乏全盤應對策略。看來，繼反修例風波一役，特區政府將再次陷入另一場公關大災難，又一次民心盡失。

在處理香港與內地人流往來上，特區政府一直猶豫不決，未見有明確管制措施，例如是否加強檢疫、強迫申報，必要時強制性隔離，又或者索性封關？一方面切斷新型冠狀病毒源頭，另一方面避免本地通過人傳人方式傳播。其中最有效的方法，是全面封關，封鎖香港與內地之間的人流和物資往來。對封關建議，特區政府起初一口拒絕，但在輿論壓力之下，幾天後卻表示可以考慮，會逐漸收緊兩地來往管制，可見其措施未有深思熟慮，舉棋不定，進退失據。

特區政府開始時強調繼續開放兩地人員來往，但會加強檢疫，強迫申報，同時禁止武漢訪客入境。不過，在實行上卻顯得管制鬆懈，據在口岸採訪的記者報道，各關口只是把香港居民和外地旅客分流，但火車上未見派發健康申報表，關口的衞生署職員除了例行的探熱槍檢查外，只是要求旅客自己口頭申報是否來自武漢，或者有否到過武漢，完全是由入境者自願申報，亦未見採取有效方法核實。

這種自願申報辦法其實不一定有效，曾經去過武漢者為了避開被追蹤、隔離或遣返，可能蓄意隱瞞，如果有人在病毒潛伏期入境後，接觸其他人士，引致他人發病，就更加無法追查和截斷病毒源頭。特區政府宣布的最新部署，是封閉部分連接內地的關口，但主要部分仍然繼續開放，顯得不夠斬釘截鐵。

其實，就算維持對內地口岸開放，也可以實行分流措施，把內地省市地區按疫情等級分類，最高危省市的居民一律拒絕入境，或者接納入境後一律送往禁閉營，限時出境；中等高危省市的居民先接受十四天隔離觀察，證明健康情況良好，才准許按一般入境人士辦法進入；香港居民如果沒有任何病徵，凡是去過高危省市的也一律接受十四天隔離觀察，去過非高危省市的只需填寫健康申報表，方便日後追蹤。

林鄭政府的最大問題，是在口岸管制上完全依賴傳染病專家的意見，毫無政治考慮，開始時擺出強硬姿態，但當反對派鼓動群眾施壓時，又手忙腳亂，開始退縮，但又退縮得不徹底，結果兩面不討好。他們到底算是從善如流，還是缺乏全盤計劃，只是見步行步？反修例風波如此，武漢肺炎事件的應對也是如此。