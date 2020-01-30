丹麥一份報章刊出諷刺漫畫，將中國五星旗改為五枚新型冠狀病毒圖案，引發北京震怒，惟該報章拒絕道歉，丹麥總理更以「言論自由」為由，揚言無必要向中國解釋丹麥的立場。歐洲人自命高等白人，一直不將中國放在眼內，今次事件不僅涉及辱華，更在疫症蔓延之際落井下石，益發顯出他們傲慢自大又毫無同理心。然而歐洲辱華事件再三上演，中國人感到憤怒的同時也須痛定思痛，將所有不文明的劣根性徹底去掉。

愈來愈多證據顯示，今次武漢肺炎病毒來源於蝙蝠，再經野生動物傳染給人類。經過○三年沙士血的洗禮，明知亂食野味必會出事，國人偏偏沒有吸取教訓，這麼多年來還是吃個不停。網上有很多國人生吞小老鼠、油爆竹鼠、吃原隻蝙蝠等視頻，令人惡心，惟國人樂此不疲，怎能不讓外國人認定中國人是低等野蠻民族？

事實上，不少新型病毒都是在中國爆發，沙士如是，武肺如是，連非洲豬瘟也是以中國疫情最為嚴重，根本原因，是國人從來不知衞生和公德心為何物。柏楊《醜陋的中國人》已出版幾十年，「髒、吵、亂」至今仍是中國人的代名詞，連管好自己嘴巴都做不到，被別人看扁也就不足為奇。

人必自侮而後人侮之。武漢肺炎疫情甚於沙士，感染人數和死亡人數不斷增加，好希望國人能記取教訓，不要好了傷疤忘了痛；執法當局更要永久杜絕獵殺、買賣和進食野味，違者槍斃也不過分，否則即使僥倖捱過今次疫情，很快又會有更防不勝防的病毒降臨。

當然，在地球一體化的時代，病毒不僅無遠弗屆，而且不長眼睛，不會只感染中國人而不感染歐洲人。丹麥的涼薄言論令人不齒，除了侮辱和嘲笑一個正全力打仗、死傷枕藉的國家，真希望他們能有更建設性的抗疫做法，否則遲早「君體也相同」。不管怎麼說，國人當自強，不想讓人看不起，由吃得文明開始。