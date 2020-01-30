廣東俗語有句叫「打風都打唔甩」，往後可以多添一句，叫「暴動都動唔到」，我講的是香港樓價。二○一九年過去了，香港經歷了自二戰以來最大的危機，但樓價有下跌嗎？若以年尾跟年頭比較，樓價只是持平，有研究公司更顯示約有百分之一的升幅，港樓竟是雷打不動！

由前特首梁振英上任開始，社會就有一個共識，認為香港的高樓價是投機者哄抬而成，被炒貴了，只是虛火。但本欄一直以為，這個共識是錯的，如今是民智低落的時期，我常掛口邊的話是：大部分人的意見，有大部分機會是錯的。去年不是有民調顯示，在香港最亂的時候仍有過半受訪者支持示威行動嗎？你若說民智一定可信可敬，我是無論如何也難以認同。

梁振英在任期間，打擊炒家的「辣招」接二連三，但到他離任時，樓價卻升了約一半，升幅為歷任特首之冠。若高樓價的責任主要在炒家，請問這結果該如何解釋？

過去，人們常說以大學生的收入，不吃不喝二十年，儲起的錢也夠不上買一個房子，所以香港的高樓價是建築在浮沙之上，遇上風吹草動，便一觸即破。觀乎二○一九年，特區有一半時間都在暴亂中，催淚彈、汽油彈終日橫飛，社會亂作一團，如果樓價是沒有實質支持力，請問為甚麼不會出現崩盤式下跌？

筆者曾經說過，看樓價只有一個指標可信，就是看銀行存款利率與租金回報率的關係，當後者高於前者，收租比存錢入銀行好，樓價就沒有大跌的條件。這個理論本欄已講了幾年，考諸事實，確是如此。

以往，香港人最關心的是樓市問題，但原來我們長期認為必然如是的判斷標準，可能是錯的。如今香港人又在關心甚麼？他們的看法又是否恰當？會否又出現嚴重誤判？這問題值得大家深思。