反修例示威持續七個多月，烈火暴行仍然時有所聞，林鄭政府依然得把口「嚴厲譴責」同埋表示憤怒，然而問責班子從來不反省究竟佢哋做咗乜嘢？嗱！喺呢七個多月期間，警方拘捕了七千一百多人，其中四成係學生；被起訴嘅一千一百多人，主要涉及非法集結及暴動罪；被定罪的只有四十一人，需要入獄的只有十二人，最高刑罰為監禁十四個月。看官，從有關數字就可知道為何政府「止暴制亂」，但至今暴亂仍未平息。鬼咩！在香港犯刑毀等罪行，要付出嘅成本及承擔嘅風險太低了！

再加上一班「堅離地」嘅問責高官，香港唔死都一身潺！本報早前向三司十三局查詢問責高官過去一年外訪離港日數及總開支，結果發現律政司司長鄭若驊為三司之中外訪次數最多，共十七次，合共離港四十二日，其中十一次更是在反修例暴亂期間出訪，總花費近九十萬元。

民望低殘到食泥嘅鄭若驊，係如假包換嘅「避政司司長」，甫上任已一身醜聞，在反修例風波中不但不積極留港處理有關暴徒如何加快檢控程序，一味廢噏無謂，充當「鍵盤戰士」發表網誌次數多過出席立法會會議接受質詢，是以又有「龜縮驊」之稱！佢係不折不扣嘅「離岸司長」，專攻「隱形大法」。

鄭若驊外訪城市遍及巴黎、倫敦、維也納、首爾，更多次到訪內地城市如北京、廣州、上海、深圳，真真正正身在雲中多過腳踏實地！最離奇一次係去年十一月本港局勢仍緊張之時，佢飛往倫敦計劃出席特許仲裁學會舉辦嘅講座並發表演講，前往活動途中被示威者包圍並狼狽仆倒街頭，左手受傷做咗「獨臂神尼」，其後失蹤逾半個月，事後話去咗北京療傷！有學者批評佢工作不分緩急先後，反映佢不稱職，早應問責下台！事實係佢根本能不稱官，即使簡單嘅檢控工作都常常甩漏，醜出國際，佢無恥在位，香港只會死快啲！