美國總統特朗普的唯我主義及唯利是圖處事作風，碰上了北韓領袖金正恩的傲慢、反對不公態度，果然擦出火花，令國際舞台產生不少「剝花生」的話題。金正恩近日警告會推出新戰略武器，說平壤再沒有理由單方面履行與美國在棄核問題的承諾，亦不會暫停核試及試射洲際彈道導彈。此話一出，特朗普及美國防長埃斯珀就合演一套「做好人」的把戲，意圖拖住金正恩這股怒氣。

埃斯珀揚言美軍準備好隨時作戰，指美國擁有南韓及其他盟友，有信心能夠阻止北韓的搗蛋行為，而美朝繼續向前的最好方法，仍然是就無核化達成政治協議，呼籲金正恩及他的團隊重返談判桌。對於這個嚴重的威嚇，特朗普並沒有補充，反而是「做好人」的認為對方是有信用的人，重申與金正恩有良好關係，來一套「兩面人」的外交伎倆試探金正恩的底牌。

美國的做法令北京關注，外交部表示，當前形勢下，加劇緊張、不利於對話的行動不可取，直指美方是外交語言挑釁。

美國經常以威嚇方式處理與別國的外交關係，但這樣的做法就無法令金正恩屈服，去年的河內會面，特朗普滿以為可以「食住」這位小弟弟，怎料到最後關頭，金正恩反面突然拍枱離場，不但不再繼續與特朗普同桌商談，更取消聯合記者會，令特朗普不是味兒。近日美方延續對北韓的威嚇，目的是希望美朝能夠重返會議桌，但金正恩既不害怕亦不上當，反過來更我行我素研發核武。

北韓政府高層最近有針對性的任命，原任祖國和平統一委員會委員長的李善權，接替李勇浩出任外長。李善權是一位軍人出身的強硬派代表，可以作為平壤向華盛頓發出不會再有談判的信號，更會強化北韓作為核國家的路線，敢問這次特朗普頭痕否？