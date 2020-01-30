美國前國家安全顧問博爾頓推出新書，披露總統特朗普確曾凍結對烏克蘭為數超過四億美元的援助款項，令參議院彈劾審判平添變數。一如很多分析所料，民主黨人將焦點集中在博爾頓曾作為特氏左右手的身份，大肆渲染其指控的重要性，並要求傳召他作供；共和黨人則從「內容」入手，強調博氏的話並無新意，重申對特朗普的指控，根本未能達到「彈劾」的高度。

參議院多數黨黨鞭圖恩強調，博爾頓新書表達的觀點，已經在眾議院聽證會階段中清晰表達出來；共和黨北達科他州參議員克拉默更直指，博爾頓跟其他證人「並無太大差別」，從根本上質疑其重要性。

然而問題來了，既然博爾頓「卑之無甚高論」，那共和黨人接下來必須拆解的是，總統以對外援助作為「利益交換」，豈不是坐實了民主黨最初的指控？特朗普律師團隊的其中一員、任教哈佛大學的著名憲法律師德肖維茨，對此作出了釜底抽薪式的辯解。他強調，「利益交換」本身並不構成「濫用權力」，甚至是歷任總統處理外交事務的慣常手段，儘管今次涉及總統的「個人政治利益」，較具爭議性，但不代表總統因此而要受彈劾。德肖維茨此番言論，無形中還了白宮代理幕僚長馬爾瓦尼一個清白。馬爾瓦尼早前曾說過類似的話，卻被認為是「說漏了嘴」，甚至有傳特朗普想過把他撤換。

事實上，共和黨人力撐特朗普，除了顧忌特氏在共和黨基層支持者擁有的超高支持率，亦是基於美國大選的傳統智慧。一般認為，選民最關心的只是自己的「一畝三分地」，對外交事務普遍抱着無所謂的態度。

國務卿蓬佩奧最近接受全國公共電台女記者專訪，因不滿被追問有關通烏醜聞，破口大罵對方。據涉事記者憶述，蓬佩奧事後向她展示一幅沒有標記的地圖，要求她指出烏克蘭所在，並反問「你認為美國人真的關心烏克蘭嗎」。專業記者或許可以從地圖認出烏克蘭，但對一般民眾來說，卻肯定是強人所難。

也有些共和黨議員較為滑頭。密西西比州共和黨參議員威克不諱言，自己並不贊同特朗普所做的每一件事，但談到彈劾總統，問題就不應該是「那個電話通話是否完美，而是當中是否涉及可彈劾的罪行」。言下之意，即使總統在履行職權時夾雜個人政治利益考量，也不應被彈劾，而應交由選民決定其去留，否則彈劾總統的程序將會被濫用，甚至成為「新常態」。

有共和黨參議員揚言，若民主黨堅持「臨時加碼」傳召博爾頓，他們也會傳召對白宮有利的證人，一旦如此，將令整個審訊曠日持久。共和黨人不惜跟對手大打泥漿摔角，證明他們認為彈劾程序拖得愈久，對民主黨也未必有利。的而且確，隨着通烏醜聞持續發酵，特朗普對前副總統拜登在烏克蘭涉貪的指控重新進入人們的視野，令其選情遭到拖累。加上競逐民主黨總統提名者當中，有多位現任參議員，他們被迫留在國會出席彈劾審訊，競選工程亦會被拖後腿，想「速戰速決」者又豈止特朗普和共和黨人？